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【說好香港故事】陳茂波計劃年內訪歐洲及東盟　11月舉辦規模更大國際金融峰會

政治 16:21 2023/01/03

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陳茂波表示，今年11月將舉辦規模更大國際金融峰會。（曾耀輝攝）

陳茂波今在報章撰文形容，今年將是香港全速增強發展動能的一年。政府會透過 「請客來」 及 「走出去」 等方式，積極說好香港故事，包括在今年11月舉辦規模較上一次大的國際金融峰會。

陳茂波稱，自己今年出訪的首站是本月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，亦正計劃今年出訪歐洲及東盟。他說，會領導專責小組，重塑香港的形象和品牌，包括邀請外界政商、媒體領袖到訪，積極組織更多官員外訪，說好香港故事和介紹發展機遇。

另外，港府會邀請國際金融監管機構及其他組織，將其一些理事會會議移師到香港舉行，例如政府正跟國際結算銀行（BIS）商討，希望今年的特別行長會議可在香港舉辦；也正與巴塞爾銀行監理委員會溝通，邀請其將其中一次會議在香港舉行。屆時，環球央行及監管機構主事人都會滙聚香港。

「搶人才」方面，陳茂波表示，由自己帶領的「引進重點企業辦公室」及由政務司司長陳國基率領的「人才服務窗口」，已分別正式啟動，引進辦正積極跟進多個項目，相信本港今年在引進重點企業方面將會有標誌性的新發展。

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責任編輯：趙居逸

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