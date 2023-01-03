【入境限制】多國要求港人登機前提供陰性證明　陳國基去信駐港領事冀撤銷限制

▲ 陳國基指，一些國家對港登機前陰性證明不合適。（資料圖片）

兩地即將通關，惟內地疫情升溫，包括澳大利亞、加拿大、法國、印度、韓國和美國在內的國家，近日對來自香港的旅客實施登機前提供新冠檢測陰性證明的要求，政務司司長陳國基表示，施加有關措施既無需要亦不合適，已去信相關國家的駐港總領事表達關注。

陳國基今日在社交媒體上表示，昨天已去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述本港最新防疫安排，好讓相關國家更好掌握實況並重新檢視措施。

他又指，隨着本地第二、第三針的疫苗接種率已達到高水平，香港社會已建立較為廣泛和整體的防疫屏障。特區政府一直因時因勢調整防疫措施，並在去年12月底作出進一步優化安排，例如取消絕大部分社交距離措施、取消「疫苗通行證」，並取消所有入境強制核酸檢測，在復常之路上又踏出重要一大步。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰