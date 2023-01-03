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【本港疫情】港大：時點患病率計算新確診及尚未康復患者　每天新增確診應為2萬6千-8萬人

社會 16:33 2023/01/03

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港大澄清時點繁殖率數字除了新確診患者、亦計算尚未康復患者。(曾耀輝攝)

港大醫學院表示，港大「新冠病毒病-眾志成城疫情監察計劃」所計算的「時點患病率」，反映了在特定日期內正感染 2019冠狀病毒病的人口比例，包括新確診的個案及曾感染而快測仍呈陽性的尚未康復病例。按過去一周2% 至6%的時點患病率，每天的新增個案數字應介乎26,700至80,000之間。

港大表示，過去一周監察計劃錄得的時點患病率介乎於2% 至6%之間。以現時Omicron變異病毒株引致的新冠感染患者抗原測試，一般連續七天呈陽性以及快速測試的平均靈敏度為75%推算，2% 至6%之時點患病率反映社區每天的新增個案數字應介乎26,700至80,000之間。港大亦指，最近兩天監測數據亦顯示疫情似有回落的趨勢。然而較大的置信區間亦表示該估算的不確定性較大，往後疫情走向仍需進一步監察。

該計劃從全港18區招募10,000名志願參加者，分成七個隊列，不論有否病徵皆定時進行新冠病毒抗原檢測，並以該即時數據評估及監察本港新冠病毒的傳播情況。估算已根據 2021年人口統計的香港人口年齡分布來衡量每日的時點患病率，並以時點患病率的置信區間顯示估算的不確定性。

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責任編輯：陳展棋

 

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