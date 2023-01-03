【夫妻之道】媽媽教女一招維繫婚姻　把丈夫當老闆視奶奶為董事長

▲ 媽媽教女一招維繫婚姻，就是把丈夫當老闆，視奶奶為董事長。

疫情肆虐三年，防疫措施逐漸鬆綁，宴會人數不受限，婚嫁筵席又活躍起來了。

記得有次，我和老陳去喝喜酒。主人家突然請我上台講話，推辭不得，只好上台祝福幾句，於是向賓客們說了一段我家真實的故事，以幽默形式勉勵一對新人。

話說多年前，我大女兒結婚前一晚，女兒笑嘻嘻地對我說：「明天我就出嫁了，媽媽總要有些訓話吧！」我靈機一觸，對女兒說︰「我沒有給你豐厚的嫁粧，但給你一句將會終生受用的贈言︰明天開始，你丈夫就是你的老闆，他的母親就是你的董事長，只要你謹記媽媽這兩句話，你的婚姻一定沒有大問題。」

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今年是女兒結婚二十年了，一家人相處融洽，女兒很孝順家婆，親家奶奶人前人後誇讚兒媳婦，說好仔不如好新抱，好新抱不如好親家。

這次是出席朋友兒子的婚宴，我是男家的客人，於是就再把故事的男女角色換轉，對新郎世姪說︰「明天開始，你的老婆就是你的老闆，你岳母就是你的董事長」，台下掌聲雷動，雙方家長都開心不已。

很多女人結婚後，過了些年，在丈夫和家婆的眼中，你可能慢慢變得不再是婚前那個靚靚乖乖女，在家披頭散髮，說話惡形惡相，遇事小氣計較，諸事八卦講是非，唯恐天下不亂，試問誰會受得了？這就是婚姻亮起紅燈的時候。如果由始至終，心中把丈夫當老闆，把他的母親奉為董事長，起碼能包你一家和睦。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「婚嫁贈言」。

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