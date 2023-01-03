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【英國醫療】三重病毒侵襲英國料每周死500人　急症病人要等99小時才有床位

健康 17:45 2023/01/03

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三重病毒襲英急症病人要等99小時，每周恐500人延醫死亡。

在罷工潮、新冠病毒、冬季流感及甲型鏈球菌的多重夾擊下，英國醫療系統正面對史無前例的沉重負擔，多間醫院急症室長期爆滿，意味著不少病人或無法得到適切治療。據了解，英國當地每星期有300至500人因為延誤治療而死亡；有病人上周送院後，亦要等超過4日才獲安排醫院床位。

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根據英國MIRROR報導，當地一間叫Great Western的醫院因人手緊拙，有一名經救護車送院的病人，需等候99小時，才獲醫護人員安排床位留醫治療。其中一名職員更向傳媒抱怨指「我們崩潰了，但沒有人聆聽」，又大爆曾接獲院方發給員工的電郵，形容現時的病人數量之多是他們從未見過的。

另一邊廂，在牛津（Oxford），一名3歲女童亦被拍攝到於John Radcliffe醫院內，因為在急症室等候多時，累得需將身體綣曲以在膠椅休息。女童父親也在社交媒體上抱怨：

筋疲力竭、脫水，與多種疾病對抗，這是國民保健署最好的表現，來到急症室已5小時，而且是在我們撥電話求救的22小時後。

另外，現時許多英國醫院急症室亦傳出根本沒有足夠氧氣樽。西南部一名國民保健署員工坦言，醫院沒有足夠氧氣治療在走廊、救護車和急症室自行求診區的病人；皇家急救醫學院則表示，估計每星期有300至500人因為延誤治療而死亡。

皇家緊急醫學學院總裁博伊爾（Adrian Boyle）在電台上談及醫療系統的情況時則表示，嚴重的流感季節加劇了系統性問題，導致數以百計的民眾不必要地死亡。他認為整個系統都m需要重組。

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責任編輯：羅嘉欣

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