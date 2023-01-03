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【Alan Walker】Alan Walker周五亞博開show 乘坐360全景纜車Crystal+觀光

娛樂 17:03 2023/01/03

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Alan Walker今日乘坐360全景纜車Crystal+觀光。

國際頂級DJ及音樂製作人Alan Walker展開巡迴Tour，即將於1月6日在亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站，並會邀請香港男團MIRROR成員做特別嘉賓。籌備開騷期間，Alan Walker也不忘在香港觀光，他今日在IG上發帖，分享自己乘坐昂坪360纜車的相片。

Alan Walker今天中午在IG上發貼，分享自己乘坐昂坪360纜車的相片，從相片中可見他戴上招牌標志——黑色口罩，並乘坐昂坪360全景纜車Crystal+，他留言「Day off in Hong Kong。 」

最新影片推介：

Alan Walker在2015年憑一首電子單曲《Faded》紅遍全球，Spotify播放量超過13億次，YouTube MV點擊率更達29億次，擁有超高人氣。Alan Walker並非首次來香港，他早於2016年已經來香港拍攝《Sing Me To Sleep》的MV，歌曲至今在Youtube有破億點擊率，2017年亦曾經來港開騷。

Alan Walker今次再次來港開騷，門票公開發售瞬間已經被搶空，因防疫措施放寬，少量「防疫位」會在本周三(4日)下午2時起透過cityline公開發售。令人期待的是，主辦單位今次更宣布誠邀男團MIRROR做特別嘉賓，Alan Walker還親自挑選歌曲跟MIRROR Crossover，令歌迷相當期待。

而他今次乘坐的「全景纜車Crystal+」共有7部車廂，相信為全球同類型擁有玻璃車身和車底的纜車中，車廂內空間面積最大的纜車。於歐洲研發的「全景纜車Crystal+」全程由昂坪360的工程團隊與德國獨立專家共同監督，整個研究至生產過程共花逾2年，並由意法纜車專家主理。車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃，置身當中的乘客可看到360度的全景視野，飽覽港珠澳大橋、香港國際機場及天壇大佛等景色；此外，「全景纜車Crystal+」採用的設計，令纜車內的視野景觀超過8成，車廂幾乎全透明的設計，可全方位拍照打卡，在車廂內每個角落，均可輕易拍攝到「無瑕疵」全景照。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

歌手 Mirror 天壇大佛 昂坪360 YouTube Spotify 纜車 亞洲 港珠澳大橋

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