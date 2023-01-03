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【爸媽慎言】中小學生票選父母最傷人說話　第一位︰你睇吓人哋幾叻

育兒經 19:07 2023/01/03

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中小學生票選父母最傷人說話，家長必讀！

去年底，非牟利機構自在社曾就中小學生及家長情緒問題，訪問逾二千人，發現高達兩成中學生及一成半小學生表示，父母最傷他們的說話，排名依次為：「你睇吓人哋幾叻！」、「你點解咁蠢？」和「你唔讀書，將來做乞兒！」。我也聽過一些家長說：「點解生成你咁？」、「我前世唔知做錯咩事，有個你咁蠢嘅仔？」可能父母以為這樣說，會激發孩子的上進心，但用上令孩子蒙羞的方式（有時甚至當眾），意圖達致正面而又正向的理想效果，根本無可能。

試下倒轉來諗，若有天孩子指住城中富豪相片，以責怪、質問和失望的方式跟父母說︰「你睇吓人哋幾叻！點解你哋做唔到？學吓人啦！」又或「點解我咁唔好彩有你哋咁嘅父母？我前世做錯咗咩事？」聽到之後，父母有甚麼感受？會否如醍醐灌頂、激發上進心、發力成為首富？調換角色想一想，就會明白這些說話的傷害性，而且甫出口就收不回。

最新影片︰

負面、羞辱、傷害性的說話，從來不能產生正面效果。認識一個家庭，父母千辛萬苦讓一對兒女入讀港島Band 1學校，屬優才生。但父母對兒女要求甚高，是那種考到九十分都會責怪和質問的虎爸虎媽，又經常把子女的好朋友好同學當成假想敵。有天，那位正在讀高中的女兒，在父母質問時冷冷地爆發︰「你哋要我讀書叻吖嘛？！放心，我一定會俾到你哋，因為我讀書叻先可盡快離開呢個屋企。」

每個父母都想望子成龍，可以理解，但用甚麼方式卻是關鍵。負面、羞辱、傷害性的說話只會衍生怨恨的果。有句話很精警：The way you speak to your children now is the same way they will speak to you when they become adults（and when you become old），譯作中文，就是：你現時以甚麼說話的方式和語氣向你的孩子說話，將來他們長大成人（你變老後），便會以同樣的說話方式和語氣對你說話。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「你睇下人哋幾叻！」。

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撰文 : 利嘉敏

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