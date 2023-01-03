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【急症室輪候時間】醫管局：料假期後的求診人數會更多 現時公立醫院已縮減兩至三成非緊急服務

社會 16:53 2023/01/03

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李立業料假期後急症室的求診人數會更多。(梁偉榮攝)

醫管局總行政經理李立業在一個電台節目表示，近日急症室的輪候時間較長，相信私家診所在公眾假期休息是其中一個原因，加上冬季期間的心臟病、腸道疾病等病症增加，亦令求診人數上升。李立業指，內科病床佔用率近乎負荷頂點，現時公立醫院已縮減2至3成非緊急服務。他預料，假期後的求診人數會更多，未來一星期是關鍵，呼籲輕症病人轉到私家求診。

他指，假期後的求診人數會更多，未來一星期是關鍵，呼籲輕症病人轉到私家求診，現時公立醫院已縮減2至3成非緊急服務，本月底會再作檢討。 本港與內地通關在即，李立業表示，非本地居民只能使用公立醫院的緊急服務，並會按機制收費，並禁止使用指定診所及遙距診症服務。

李立業表示，由於社交距離措施的變化，實際感染人數增加，也是復常方向。當局已不斷提升指定診所及遙距診症的服務量，但會預留一半名額予高風險患者，通常在一日內可以提供服務，至於其他年輕及穩定病人，相信要等多於一日。

李立業於另一個電台節目指，現時有約60萬名港人在廣東省或周邉地區居住，當中有約7萬名長者，相信有關人士不會同時回港，醫管局有能力應對，亦有足夠藥物儲備。他重申，通關是復常的重要一步，社會亦期待已久，醫管局會全力配合。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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