【萬能法寶】阿仔高燒39℃無退熱貼　移英港媽用衛生巾應急︰好用過冰墊

▲ 移英港媽用衛生巾當退熱貼，紓緩兒子發燒不適。

踏入冬季，很多病毒及細菌肆虐，近日英國病患者急增，急症爆滿。有移英港媽的兒子發燒，家中沒有退熱貼、冰墊，急中生智將衛生巾濕水放入雪櫃冰格，代替退熱貼來用。港媽網上分享此妙法，希望媽媽們學會，有備無患。

衛生巾變退熱貼

該名媽媽昨日（2日）在facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖，分享如何紓緩發燒兒子的不適。兒子高燒39度不退燒，該移英港媽找不到香港帶過去的軟性退燒冰墊，亦不見藥房有售，忽發其想，用衛生巾濕水放落冰箱變退熱貼。她開心大發現似的大讚好用，亦建議各位媽媽可以試下。

竟然好用過軟性冰墊，唔會太凍，又唔會有倒汗水，直接敷落額頭，黐落頸度，可以不停循環再用。

最新影片︰

該媽媽分享求醫過程，打電話1小時10分鐘才聯絡到醫生，而醫生指出除非情況惡化，小朋友3日仍不退燒才再找他們。樓主回想如果小朋友在香港看醫生，若持續不退燒，兒科會驗尿抽血落藥，很小心跟進病患的情況，在英國小朋友只能「靠佢阿媽我」，每次小朋友病，她都很驚。最後，樓主趕及超級市場8時前關門，購買了含有布洛芬成分的止痛及退燒藥，兒子食藥之後終於退到燒，有覺好瞓可以好好休息。

網民大讚急中生智

網民們留言大讚樓主為母則強想出方法，驚訝「咁都俾你諗到」。另有多位網民分享此方法的進階版，在網上曾看過影片將吸水並已雪凍的衛生巾黏在平面口罩上，這樣可以掛耳不會跌。另一方面，有網民教路可沖暖水涼。更多網民意見及分享見下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

物理性退熱

兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問指出，使用退熱貼是物理性退熱方法，即透過皮膚上的血管，將多餘的熱力帶離身體，從而達到降溫的效果。退熱貼只能接觸有限的皮膚散熱，效果有限，較好的做法是浸一個溫水浴，因為這個方法能接觸更多皮膚。張傑醫生亦提醒，發高燒時有部分人傾向怕冷，退熱貼反而有機會令孩子感到不適。退熱貼亦有機會在小朋友亂動亂摸時鬆脫移位，遮掩口鼻造成危險，家長須密切觀察孩子情況。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳