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【令人心痛】妻為病重夫點香祈福不慎點燃氧氣罩　丈夫嚴重燒傷搶救不治　

親子 17:49 2023/01/03

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婦人為患心臟衰竭末期的丈夫點線香祈福，豈料釀成悲劇。

台灣新北市新店耕莘醫院日前發生一宗祈福變火警的喪命悲劇。一名80歲老婦在病床旁為患心臟衰竭末期的蔡姓丈夫點香祈福，豈料香頭碰觸到氧氣罩，引起「閃燃」，蔡男的臉部及上半身遭燒傷，送往急症室後已失去生命跡象，其妻則是手部灼傷。

最新影片推介：

綜合台媒報道，事發在12月30日凌晨2時許，一名80歲熊姓老婦與女兒一同在耕莘醫院13樓病房陪伴心臟衰竭末期的丈夫，疑熊婦見丈夫病情唔樂觀，不忍他受病痛折磨，竟在病房內燃點線香祈福，豈料香頭碰觸到氧氣罩，意外引發「閃燃」，現場醫護人員發現，即拿出滅火器將火勢撲熄，並隨即將蔡男及熊婦送往急診室救治，蔡男的臉部及上半身燒傷，經搶救約2小時後，不幸死亡，熊婦則手部灼傷。

新店分區警局獲報派出警員到場查看，1名長期臥床的蔡姓男子已無生命跡象，現場病房火勢也已撲滅，而由鑑識及消防人員，進行火災勘驗及火調中。並將蔡男家屬包括妻子與女兒，帶返派出所釐清起火原因。

由於蔡翁在燒傷前尚未死亡，警方偵訊熊婦完畢後，全案依公共危險及過失致死移送台北地檢；據悉，目前蔡翁遺體已移置新北市立殯儀館，當日下午將報由檢方刑事相驗，以釐清蔡翁的確切死因。

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責任編輯︰王明芳

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