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【爸爸的愛】90歲老父患認知障礙一度走失　謝安琪哽咽：希望佢唔好唔記得我

育兒經 17:53 2023/01/03

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kay哽咽表示，希望爸爸不要忘記她。

歌手謝安琪（Kay）日前在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2022》中獲叱咤十大歌曲獎，一向將家庭生活低調的她，在得獎感言中罕有地提到90歲的老父。他指父親最近入院，很多事情都未能記起，Kay哽咽地說：「希望佢唔好唔記得我、唔好唔記得呢個城市。」

爸爸帶她認識城市

Kay的得獎歌曲叫《憶年》，歌曲內容就是談城市，也是關於父親，因為小時候帶她認識這個城市的人，就是爸爸。她哽咽着說，父親今年已90歲高齡，最近還入院，「他現在記憶力衰退了，得到這個獎，對我來說好有意思，我想將這個獎、這首歌送給我爸爸。如果可以的話，我想將我的一部分記憶力都送給爸爸，希望佢唔好唔記得咗我，唔好唔記得呢個城市。」而Kay當日因為身體抱恙所以沒有獻唱，她將唱歌的時間讓給下一位得獎者講感言，而下位的得獎者就是姜濤。

每年父親節，kay都會跟爸爸慶祝。

最新影片推介:

Kay事後在訪問中表示年屆90歲的爸爸早前因在家中跌倒而入院，她一直忙於工作未能探望，因而感到內疚，領獎時特別感觸︰

爸爸留院期間一度走失，醫院發散人手找他，發現他在公共地方遊盪，完全忘記走出病房的因由。醫生說爸爸開始記憶力衰退，有少少認知障礙，影響日常記憶和溝通。我很擔心，打電話給他，又不明白他在說什麼。他有很多事忘記了，所以這首歌有些歌詞是描寫爸爸曾帶我出外遊覽的幸福片段，記憶對人好重要。爸爸已於除夕出院回家，我會安排人手照顧他，怕他走失會有危險。我未來的工作計劃，也會先考慮爸爸。
 

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責任編輯︰王明芳

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