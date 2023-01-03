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【不幸意外】傳奇級拉力賽車手意外離世　電單車翻側雪地上當場身亡終年55歲

健康 18:46 2023/01/03

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

傳奇級拉力賽車手Ken Block所創立的公司Hoonigan於其網上社交媒體上公報指Ken Block於當地時間2日死於雪地電單車車禍之中，享年55歲。 @法新社

賽車刺激且驚險，引人入勝。傳奇級拉力賽車手Ken Block日前由所屬公司證其於當地時間2日死於雪地電單車車禍之中，享年55歲。

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傳奇級拉力賽車手Ken Block所創立的公司Hoonigan於其網上社交媒體上公布，指Ken Block於當地時間2日死於雪地電單車車禍之中，享年55歲。所屬公司形容Ken Block是一位「有遠見的先驅及偶像」（Ken Block was a visionary, a pioneer and an icon）。

最後所屬公司更呼籲，請給予Ken Block的家人空間，並關掉了帖文中的留言功能。

不少網民聞訊後，紛紛到Ken Block的社交媒體上留言並悼念。而於Ken Block上傳的照片中，亦可見他一家到了雪地旅遊，Ken更有上傳酒店房外的雪地景象，並寫上：

世界上我最喜歡的酒店房間景觀之一（One of my fav "hotel room views" in the world） 。

綜合外國媒體報道，Ken Block當時與同行友人一同到雪地中駕駛電單車，事發時只有他一人在車上，而電單車不幸於陡峭的斜坡上翻側，Ken Block被壓因而當場死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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