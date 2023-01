【不幸意外】傳奇級拉力賽車手意外離世　電單車翻側雪地上當場身亡終年55歲

▲ 傳奇級拉力賽車手Ken Block所創立的公司Hoonigan於其網上社交媒體上公報指Ken Block於當地時間2日死於雪地電單車車禍之中,享年55歲。 @法新社

賽車刺激且驚險,引人入勝。傳奇級拉力賽車手Ken Block日前由所屬公司證其於當地時間2日死於雪地電單車車禍之中,享年55歲。

傳奇級拉力賽車手Ken Block所創立的公司Hoonigan於其網上社交媒體上公布,指Ken Block於當地時間2日死於雪地電單車車禍之中,享年55歲。所屬公司形容Ken Block是一位「有遠見的先驅及偶像」(Ken Block was a visionary, a pioneer and an icon)。

最後所屬公司更呼籲,請給予Ken Block的家人空間,並關掉了帖文中的留言功能。

不少網民聞訊後,紛紛到Ken Block的社交媒體上留言並悼念。而於Ken Block上傳的照片中,亦可見他一家到了雪地旅遊,Ken更有上傳酒店房外的雪地景象,並寫上:

世界上我最喜歡的酒店房間景觀之一(One of my fav "hotel room views" in the world) 。

綜合外國媒體報道,Ken Block當時與同行友人一同到雪地中駕駛電單車,事發時只有他一人在車上,而電單車不幸於陡峭的斜坡上翻側,Ken Block被壓因而當場死亡。

責任編輯:羅嘉欣