【入境限制】南韓周六起要求出發前48小時核酸　 一文看清各地入境限制

▲ 一文看清各地入境限制。（資料圖片）

受內地疫情影響，各國調整對中國旅客入境措施，香港及澳門旅客同樣受影響，不少國家或地區均對香港旅客實施入境限制，包括要求來自香港的旅客登機前提供新冠檢測陰性證明。TOPick記者整理各地近日對本港的限制安排。

南韓：

自1月7日起，來自香港和澳門的旅客須接受出發前48小時內的核酸檢測或24小時內抗原檢測陰性證明，才能登上往南韓航班。

美國：

自1月5日（紐約時間）起，所有來自中國內地、香港或澳門的2歲及以上旅客，登機前須出示新冠檢測陰性證明。

在出發前逾10天新冠檢測陽性的乘客，可以提供顯示康復的文件證明，以作為陰性證明的替代。

不論旅客國籍及疫苗接種狀態，任何來自中國或出發前10天內曾經到訪中國的旅客，都必須提供核酸或抗原陰性證明。

加拿大：

自1月5日起，所有2歲或以上來自中國內地、香港和澳門的航空旅客，需在登機前出示2日內的病毒檢測陰性證明。

澳洲：

自1月5日起，來自中國的旅客（包括香港和澳門）在出發前須接受新冠病毒檢測，並在登機前出示檢測無染疫證明。

法國：

自1月4日起，旅客須出示登機前48小時內檢測陰性結果，乘搭航班時也而要佩戴口罩，而從元旦起，旅客抵達法國後需做核酸檢測。

印度：

來自中國內地、香港等地的國際旅客，必須出示核酸檢測陰性證明，且抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者，將被隔離。

政務司司長陳國基表示，留意到一些國家包括澳洲、加拿大、法國、印度、南韓和美國，要求來自香港的旅客登機前提供新冠檢測陰性證明，特區政府認為，有關措施既無需要亦不合適，昨日已去信相關國家的駐港總領事表達關注。

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記者：TOPick 港聞組