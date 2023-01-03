【押後答辯】涉販毒案妨礙司法公正　律師擬認罪押後8月答辯

▲ 涉販毒案妨礙司法公正，律師擬認罪押後8月答辯。（資料圖片）

25歲青年被捲入2016年企圖販毒案被判囚23年，服刑近5年後獲上訴庭推翻定罪和判刑，揭發曾處理該案的「師爺」及大律師涉串謀妨礙司法公正。涉案師爺今（3日）於區域法院再提訊時表示擬承認串謀妨礙司法公正罪，法官將案件押後至8月24日答辯，陳未有保釋申請，需繼續還押。

本案被告陳強利（58歲）及張曉惠（33歲），分別報稱退休人士及大律師，同被控1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指，兩人於2017年1月27日至11月21日期間的若干日子，在香港與馬家健一同串謀和與其他人串謀妨礙司法公正，即就荃灣法院刑事案件2016年第2496號的相關刑事案件，包括虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，以及聲稱洪智謙並不涉及於上述相關案件。

案件今只有陳再訊，代表律師今於庭上表示被告擬承認1項串謀妨礙司法公正罪。法官將案件押後至8月24日答辯，陳續還押候訊。

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記者：梁錦麟