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【不正常愛情研究所】Jaxson被問感情即怕醜　黃紫恩認為男人幫女友吹頭最浪漫

娛樂 17:43 2023/01/03

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Karen同Jojo的中學相片在節目中老是常出現。

由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的J2節目《不正常愛情研究所》，後晚播出的節目集主題為「最浪漫的事」，並請來《CP訓練營》受訓者之一的黃潤祺（Jaxson）做嘉賓。

Jaxson本身戀愛經驗豐富，今次他為《不正常愛情研究所》任嘉賓，分享浪漫經歷。有一件發生在中二時的故事，最為刻骨銘心。

Jaxson被在場主持迫供同Michelle的發展。

追問Jaxson感情近況

當時在校巴見到一位同校女仔，透過朋友取得聯繫，之後二人開始約會。頭兩次出街都未夠膽拖手，到第3晚借住天氣寒冷，他趁機拖住女孩子的手，放了入袋讓她感受溫暖。

之後發展到一次校內晚會，女友上台表演唱歌，Jaxson在台下收集了周圍同學仔的花，然後當住全校人上台，為女友獻花。第二天他被訓導主任叫到教員室，Jaxson心諗「死梗」，估不到訓導主任只是好怕醜問J︰「你哋拍咗拖呀？拍拖還拍拖，唔好影響學習。」

Jaxson同葉靖儀 （Michelle）參加《CP》之後，成為被關注的一對，Jojo當然不放過機會追問，她踢爆Jaxson上次《CP》gathering時，專登買了一紮花送給Michelle。眾人開始大迫供，Jaxson怕醜仔上身，承認喜歡Michelle希望有發展機會。

他自言對Michelle有感覺，始於拍《CP》時二人的一場對手戲，他說︰「一個劇本對戲嘅時候，認定佢係劇本嘅人物。」

3位女仕也認同男仔幫女仔吹頭最浪漫。

製造浪漫心得

講到對浪漫看法，一班主持都有不少憧憬，Susuca即刻《花樣年華》的周慕雲上身，對住鏡頭話「如果我有多一張船飛，你會唔會跟我走呀？」，她覺得可以拋開一切，跟一個人走是件非常浪漫的事。

Karen都不輸蝕，化身台劇女星，以囧樣對住空氣猛叫「我喜歡你，大笨蛋」。Karen透露試過製造浪漫，趁拍拖周年DIY了一本相簿送給男友。身為男生的Alan都唔輸蝕，有趟在沒有先兆下，忽然出現廣州巴士站等女友，令她非常驚喜。

期間Jojo提到男友為自己吹頭的往事，Susuca同Karen即刻起哄，大表認同男孩子為女朋友吹頭，是無比浪漫的事，Susuca好大反應話︰「吹頭係件好幸福嘅事呀。」三名女仕忠告男仕，一定要為女仔吹頭。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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