【女教師覆核勝訴】教育局稱已完善官校NET聘任機制　研究判詞再考慮跟進

▲ 教育局今（3日）表示，會仔細研究判詞和徵詢法律意見，再考慮是否有需要作出跟進。（資料圖片）

47歲女教師原獲通知受聘為官立小學英語教師，惟後來獲教育局通知不獲受聘，女教師稱因她向校方呈交履歷，但據內部政策校方只可處理從局方取得履歷，該女教師於去年5月獲判司法覆核勝訴，法官今（3日）就賠償金額頒下書面判決，裁定女教師就未來收入損失獲賠償共69.5萬元。教育局回應表示，尊重法庭裁決，並會仔細研究判詞和徵詢法律意見，再考慮是否有需要作出跟進，未回應會否修改被批不合理的招聘政策，但強調一向遵守招聘規定，又稱已完善官校NET教師（即英語為母語的英語教師）聘任機制。

去年5月高院法官高浩文頒下判辭，批評教育局內部政策不合理，下令教育局須作出賠償。教育局今日最新回應法庭裁定賠償金額時表示，稱會仔細研究判詞和徵詢法律意見，再考慮是否有需要作出跟進，未再如去年5月時提出會考慮提出上訴。

教育局重申，局方在招聘員工事宜，包括官校教師上，一向遵守相關規定，嚴謹行事，以保障學生福祉、及確保甄選員工的準則和程序公平公正。教育局已檢視官立學校以英語為母語的英語教師的聘任工作，完善相關機制，並確保所有官立學校和申請人，清楚知悉有關安排。

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責任編輯：馮琪雅