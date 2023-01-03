【零食陷阱】4歲女童亂發脾氣易失眠　醫生揭愛吃咖啡因高糖朱古力所致

▲ 4歲女童亂發脾氣易失眠，原因在於經常食朱古力。（i-stock圖片）

小朋友飲食影響日常行為，爸媽要注意！台灣有兒科醫生分享一位4歲女童的案例，她受飲食習慣影響，令日間的情緒易出問題，容易發脾氣，而晚上睡眠質素很差，最終發現原來該名女童大愛吃朱古力，而朱古力中的高糖和咖啡因就是健康陷阱。

朱古力含咖啡因

台灣兒科醫生巫漢盟日前在facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文，分享兒童飲食健康，提及小朋友最愛的朱古力有兩大危險，包括咖啡因和糖。有名4歲多的小朋友就受朱古力影響，該名女童早上常常易怒，只要玩玩具不順心，就會開始發脾氣、丟玩具，怎麼勸也沒有用。此外，小朋友一到夜晚時很難入睡，常常要哄睡到半夜12點多才會逐漸睡去，可是睡睡醒醒，只要有一點動靜，就會翻來覆去睡不太好，容易「扎醒」。

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仔細一查發現，原來該名女孩的飲食習慣出了問題，才4歲多的她很喜歡吃朱古力，尤其是小巧可愛的造型、上面有添加糖粉的更喜歡。巫醫生提及朱古力除了有咖啡因外，當中的添加糖也是健康陷阱。

孩子應避免咖啡因製品

咖啡因的食物來源廣泛，包括朱古力、可樂、茶葉、咖啡等，攝取後會刺激中樞神經，會提神、亢奮，當攝取過量時會引起焦慮、失眠、淺眠、躁動、易怒等。美國兒科醫學會建議12歲以下孩童應避免所有咖啡因製品，加拿大政府則建議4歲後才可接觸少量咖啡因，而目前台灣並未針對兒童提出咖啡因的建議，僅以飲品類型分類：

偶爾可喝︰朱古力牛奶、可可，咖啡因含量約2mg

盡量少喝︰可樂、綠茶、奶茶、紅茶、部分提神能量飲，咖啡因含量約10至45mg

避免飲用︰手沖咖啡、部分提神能量飲，咖啡因含量約100mg

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高糖陷阱

除了咖啡因，朱古力中的糖也是陷阱之一，這是因為純黑朱古力太苦，為了增添口感、香氣和視覺效果，大多會添加精緻糖，而攝取過多則會引起肥胖、蛙牙等問題，原則上每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若一天吃進2條甜朱古力大多已超標，因此建議少給孩子吃糖與朱古力，避免咖啡因也過度攝取。

巫漢盟醫生提醒家長們，朱古力一定含有咖啡因，建議4歲前不宜給孩子食用，4歲後可偶爾食用，並建議在中午前吃，才不會影響夜間睡眠，另外也多以健康點心取代朱古力與甜食，例如鮮奶、乳酪、全麥麵包、豆漿等，以補充需要的營養素。

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責任編輯︰顏紫燕