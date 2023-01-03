【日星隕落】日本男星樓梯跣倒重創頭部　搶救4日腦出血33歲英年早逝

▲ 日本男星野杁俊希不慎跌倒，頭部受到重創，留院搶救四日不治，享年33歲。

日本男星野杁俊希日前於餐廳樓梯不慎跣腳跌倒，頭部受到重創，留院搶救四日不治，最終於1月2日凌晨因嚴重腦出血不幸離世，享年33歲。

綜合日媒報道，2022年12月29日晚上，野杁俊希於當地一間餐廳用膳，期間不慎於樓梯跌倒傷及頭部導致腦出血，入院後於深切治療部接受治療，但搶救多日仍然回天乏術。野杁俊希是日本已故資深女演員赤木春惠的孫子，他為了追逐演員夢，加入LDH經紀公司，成為林志玲老公黑澤良平（AKIRA）的同門師弟。

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野杁俊希是文學座附屬演劇研究所第49期學生，於畢業公演時擔任主角，並在2014年於NHK大河劇《軍師官兵衛》出演「赤松廣秀」一角，2020年還在日劇《到了30歲還是處男，似乎會變成魔法師》第三集中，出演「高野」一角。

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野杁俊希自少立志成為演員，雖受父母反對但就獲婆婆赤木春惠的支持，並指野杁俊希演藝上感情表現豐富，才華橫溢，但認為孫兒不應太心急，而要靜候40歲後「才能開花」。

野杁俊希是日本演藝圈的實力新秀，近年離開了家人經營的經紀人公司，轉投「LDH JAPAN」，旗下包括「放浪兄弟」AKIRA、石井杏奈、早乙女太一、町田啓太等藝人，更在去年5月開設IG，持續經營。未料演藝之路就因意外逝世而斷送，也令家人措手不及。

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責任編輯：羅嘉欣