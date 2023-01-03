  • 17°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日星隕落】日本男星樓梯跣倒重創頭部　搶救4日腦出血33歲英年早逝

醫生診症室 18:26 2023/01/03

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

日本男星野杁俊希不慎跌倒，頭部受到重創，留院搶救四日不治，享年33歲。

日本男星野杁俊希日前於餐廳樓梯不慎跣腳跌倒，頭部受到重創，留院搶救四日不治，最終於1月2日凌晨因嚴重腦出血不幸離世，享年33歲。

綜合日媒報道，2022年12月29日晚上，野杁俊希於當地一間餐廳用膳，期間不慎於樓梯跌倒傷及頭部導致腦出血，入院後於深切治療部接受治療，但搶救多日仍然回天乏術。野杁俊希是日本已故資深女演員赤木春惠的孫子，他為了追逐演員夢，加入LDH經紀公司，成為林志玲老公黑澤良平（AKIRA）的同門師弟。

最新影片推介：

野杁俊希是文學座附屬演劇研究所第49期學生，於畢業公演時擔任主角，並在2014年於NHK大河劇《軍師官兵衛》出演「赤松廣秀」一角，2020年還在日劇《到了30歲還是處男，似乎會變成魔法師》第三集中，出演「高野」一角。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

野杁俊希自少立志成為演員，雖受父母反對但就獲婆婆赤木春惠的支持，並指野杁俊希演藝上感情表現豐富，才華橫溢，但認為孫兒不應太心急，而要靜候40歲後「才能開花」。

野杁俊希是日本演藝圈的實力新秀，近年離開了家人經營的經紀人公司，轉投「LDH JAPAN」，旗下包括「放浪兄弟」AKIRA、石井杏奈、早乙女太一、町田啓太等藝人，更在去年5月開設IG，持續經營。未料演藝之路就因意外逝世而斷送，也令家人措手不及。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【日星殞落】資深男星舞台劇突倒地　送院證腦出血病逝終年47歲　
12:25 2022/12/21
【日星殞落】資深男星舞台劇突倒地　送院證腦出血病逝終年47歲　
【日星殞落】渡邊徹敗血症病逝終年61歲　生前熱愛美食老年多病纏身
13:40 2022/12/02
【日星殞落】渡邊徹敗血症病逝終年61歲　生前熱愛美食老年多病纏身
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
17:50 2022/08/25
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世

你可能感興趣

【日星殞落】資深男星舞台劇突倒地　送院證腦出血病逝終年47歲　
12:25 2022/12/21
【日星殞落】資深男星舞台劇突倒地　送院證腦出血病逝終年47歲　
【日星殞落】渡邊徹敗血症病逝終年61歲　生前熱愛美食老年多病纏身
13:40 2022/12/02
【日星殞落】渡邊徹敗血症病逝終年61歲　生前熱愛美食老年多病纏身
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
17:50 2022/08/25
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
健康問題 治療 演員 日本

最高瀏覽

【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
今日 09:58
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照
16:09 2023/01/02
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照
【戲王之王】65歲萬梓良暴瘦登台　上台步履不穩要工作人員攙扶
16:47 2023/01/01
【戲王之王】65歲萬梓良暴瘦登台　上台步履不穩要工作人員攙扶