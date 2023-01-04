【校長專訪】子女欠缺自信或因家長不願放手　校長媽媽教3個方法提升自信心

▲ 徐校長坦言面對逆境就是要嘗試失敗。

擁有多年教育經驗、直資名校福建中學附屬學校校長徐區懿華是3孩媽媽，育兒的路上令她深深明白因材施教的重要性，她也運用這套育兒心得在學生上，尊重他們的個性及特質去設計課程，培育好一下代。而校長也直言，父母過份溺愛子女，也是導致他們自信心不足的原因之一，徐區懿華校長更分享了3個提升小朋友自信心的方法，讓父母參考，在面試心儀學校時，能夠加以運用。

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徐校長育有3子女，兩個大仔在本港讀大學，女兒則讀小學。她接受TOPick記者訪問時，坦言擁有3個小朋友對她來說是很大的恩賜，「因為我看到三個很不同的生命，亦都令我體會到我的學生每一年幾百、成千個小朋友在一個大群體，每一個都是獨立的個體，於設計課程上因應每個小朋友的不同特質去出發。」

▲ 徐校長擁有多年教學經驗。

育3子女性格大不同

她透露三個仔女的性格各有不同，「大仔學習進度好快，思考比較嚴密，不過性格比較倔強，對別人要求也高；細仔遊戲人間識食識玩，跟每一個人都可以很輕易去交往；妹妹很細心很留意別人的感受。大仔對我來說是最大挑戰，一來是首名孩子，我不懂做媽媽，雖然我教書，教自己仔女不一樣，加上他是一個比較有自己主見的小朋友，細仔考我的忍耐力，我叫佢做功課，佢會話好呀，轉頭就去睇電視，半個鐘頭後，我才發覺他是睇電視不是做功課，不過最後到考大學時細仔都係好認真、好用心，而妹妹就不需要太督促她。」

她續稱，兩個兒子在學習上已經非常不同，「大仔學東西很快，5歲半已經可以看完一套《哈利波特》、而細仔就不喜歡看書，要從旁鼓勵，跟他逐個字計數，例如今日看了5個字，就要大大力讚賞好叻呀！做父母要好清晰，不要拿仔女去比較，按照他們自己成長的發展去再去設立一些目標。」

徐校長再舉一個例子，本身是運動員的她，兩個兒子都遺傳了她的運動細胞，打波、游水樣樣皆精，但妹妹在運動上沒有兩個哥哥般厲害，反而在藝術方面表現出天賦，她坦言作為媽媽，也不會勉強女兒要像兩個哥哥般文武雙全，

每一個仔女都要張開眼睛去觀察尊重他們的想法，幫助他們成長，才能做到因材施教。

徐校長將這個育兒理念用於教育學生上，她分享經驗:

很多人問我喜歡文靜學生還是活潑的學生？對我來說是沒有所謂，在這間學校活潑的學生透過活動或興趣班，也會有文靜的一面培養到出來，文靜而比較被動的學生，幾年之後都會見到他整個活潑起來，適當時候會主動去參與，因材施教最後的目的不是就住他一路係點，而是幫到小朋友可以多方面去發展，而他的能力做到多少，我們在側邊盡量支持他們。

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自信心不足分兩種三類

對於名校或直資學校在面試的階段，都需要小朋友自我介紹或者玩小組遊戲，對於天性被動或自信心較弱的小朋友會較為輸蝕，徐校長指小朋友沒有自信心，主要可以分為兩種，先天及後天，她特別提及後天形成的自信心低落，父母其實要負很大的責任。

第一類沒有試過獨立完成一年事，通常是由於周遭的環境令他們怕錯不敢嘗試，可能他們根本有自信心，只是好驚做了之後的後果？如果是後天好大程度上都是父母的責任，照顧者的責任是最大，什麼事都有大人來處理，根本從來都沒有獨立完成一件事的經驗，成長階段沒有成功感。

第二類家長不放手讓小朋友嘗試，他們不是沒有嘗試做，但家長太緊張，怕他們錯，他們一做就從旁不斷提醒，例如有個朋友剛剛學識揸車，其實他自己都誠惶誠恐，但如果有人於側邊不停囉嗦，會令到他們心理壓力好大，就更加不會放膽。

第三類是高要求父母，要小朋友很盡力很盡力去做，而小朋已經盡晒力，但都經常被父母責罵未盡力、懶、但其實在於他們的角度，其實他們已經盡了力，做父母應該具體講清楚，並不是標籤他們，

你話佢懶佢就真係覺得自己懶，但如果你話俾佢聽佢用時間用得唔好，其實佢知道後就會修正用時間的方法。

女兒屬先天性自信心低落

而「先天型自信心低落」這一種，徐校長指先天型很多都是觀察型，父母應該走入他們的世界去觀察，一齊去分享，盡量不要用價值判斷比較其他小朋友，這些說話會令到小朋友沒有嘗試的勇氣，用一些比較中性的描述，用自己的視野角度跟他們看齊，站在他們的世界去想。

徐校長用細女去面試幼稚園的經驗分享，她表示女兒屬於先天型信心不足，面試幼稚園時，5間有3間都不說話，「當時我都唔為意原來女女咁怕醜，後來醒覺，去到小學就大件事，還有幾年時間，我就用了一個方法，首先要知道她興趣是什麼，她很喜歡靚衫靚畫，是一個好藝術的小朋友，再找一些美麗的東西去吸引她表現自己，不外乎畫畫、芭蕾舞，芭蕾舞有靚裙着，上堂時又是一大班人，到上台表演時她沒有了面對群眾的恐懼，慢慢就習慣了，到她跳芭蕾舞跳到自己有信心，開始獨舞，之後她發現自己鍾意唱歌，又去學唱歌，由一個怕醜的性格變成一個開活潑的小朋友，她現在無論身處何地3分鐘之內都識到朋友，跟人有談不盡話題，就算先天怕羞都可以透過後天的經歷去幫助尋回自信，家長最重要找對方法，清楚知道小朋友興趣在那裡。」

▲ 打成一片。

3個提升自信的方法

而徐校長還分享了3個讓小朋友提升自信心的方法，第一，按子女的興趣去幫助他們。第二,多溝通家長要多點跟小朋友聊天，或者父母之間可以示範下如何聊天，其實小朋友是可以模仿，所以他們有個傾向想參與，家長就可以帶他們多點去跟陌生人溝通。

第三，父母跟子女要多互動，小朋友沒有自信很大程度上因為大人的不當方法，令到小朋友怕事驚錯，如果家長可能就是他們的最大障礙，家長要自己反省。

面對逆境的能力

除了提升自信外，培養小朋友面對逆境的能力，也是重要的一環。徐校長坦言面對逆境就是要嘗試失敗:「點解小朋友沒有抗逆力呢？因為他們從來都沒有試過失敗，加上家長很緊張，家長先擔心他們失敗，他們自然覺得失敗是一樣很差的事情。其實好多父母由小朋友開始學行開始，有些父母從來都沒有給小朋友跌低過，學行要找條學行帶輔助他們，其實他們有能力防止自己跌，跌倒之後是會企得番起身。根本面對不到挫敗是大人，大人不能容忍小朋友犯錯，就從來不給他們犯錯，失敗其實是一個證據，證明你曾經嘗試，讓小朋友明白我做不到只是未做到，但不代表我是失敗者，他們會比較樂意去嘗試，就算遇到挫折都不會覺得好大不了，起碼男仔向女仔示愛的時候食了檸檬都不會匿埋抑鬱。」

記者:陳麗薇