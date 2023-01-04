【通關準備】上水水貨街租金翻倍至5萬　藥房業料通關初期生意難大增

▲ 有「水貨集散地」之稱的上水巷仔街，記者今午到場觀察，發現大部分店舖仍然十室九空。（曾秋文攝）

中港通關在即，多方正為迎接內地旅客做準備，上水水貨街租金已颷升一倍至5萬。不過藥房業界對擴充業務持觀望態度，認為若通關初期每日3萬人來港，平均每間店舖只增加5至6個客，對業界的生意僅有少許幫助，加上疫情至今3年，內地人消費模式已轉變，來港購物意慾下降，藥房的規模未必需要如疫情前般。地產業界指，通關消息公布後，3成業主叫租提高約1成，藥房等零售商戶查詢上升2成，但未見有租賃成交。

昔日內地旅客訪港愛買日用品，衍生有「水貨集散地」之稱的上水巷仔街，記者昨午（3日）到場觀察，發現大部分店舖仍然十室九空，部分還貼有招租告示，據附近街坊表示，街內一間頗出名的水貨店，在疫情間仍艱苦經營，但2個月前最終結束營業。

在巷仔街已經營化妝品店2年的林先生表示，知道通關有望後非常高興，亦慶幸自己在去年11月時和業主達成新租約。他表示巷仔街的水貨店在疫情間很多已倒閉，但通關的消息公布後，街裡的空置店舖大部分已被重新續租，而且租金升幅達一倍，據他所知，有舊舖租金由2.5萬颷升至5萬元。但由於農曆年將至，很多舖頭都來不及裝修，加上要聘請員工，所以「巷仔街」表面仍似一個空城，他相信農曆年過後這裏會重新熱鬧起來。

往日內地客爆買，促使本地藥房林立，不過業界料通關初期此情景不會重現。港九藥房總商會理事長林偉文指，疫情前每日來港的內地客達30至40萬，如果通關初期每日3萬內地旅客來港，按照現時全港5,000至6,000間藥房計算，平均每間店舖只增加5至6個客，「如果開新舖都未必夠交租，都要睇定啲先」。

林偉文續稱，疫情至今3年，不少品牌已進駐內地，零售價不一定較本港高，內地人消費模式已轉變，未必需要來港大量購物，即使旅客的規模回復正常，藥房的數量也未必需要如疫情前般。

多寶地產董事總經理陳志寶表示，通關消息公布後，3成業主叫租進取10至15%，藥房等零售商戶查詢上升兩成，但聖誕農曆年是傳統交投淡季，暫未見有租賃成交。

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記者：陳麗娜、曾秋文