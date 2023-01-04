【ADHD】「童心「躍」會港安資助計劃」　撥300萬助100名合資格ADHD兒童評估治療

▲ 港安醫院慈善基金（司徒拔道）轄下兒童醫療基金主席張蔚賢醫生（左）和「童心「躍」會港安資助計劃」項目總監梁瑋莉（右）。（楊佩瑩攝）

轉介至醫管局的轉介數量眾多，公立醫院精神科門診輪候時間長達15至24個月，目前6至12歲轉介至醫管局精神科門診排期個案的人數約有3000人。港安醫院慈善基金（司徒拔道）推出全港首個私營醫療機構提供專注力失調或過度活躍症（ADHD）的資助計劃——「童心「躍」會港安資助計劃」，基金撥款300萬元幫助100名，6至12歲初步懷疑患有ADHD的合資格兒童提供支援，包括全面診斷評估、藥物及非藥物治療，需要時會轉介至香港小童群益會，接受行為治療。參加者須持公立醫院輪候精神科門診的排期紙，輪候時間超過9個月，並通過網上經濟審查。

根據衞生署數據顯示，香港每100個兒童中，約有6名患有ADHD，8成患者病徵會持續至青少年期，6成半則會持續至成年期。港安醫院慈善基金（司徒拔道）轄下兒童醫療基金主席張蔚賢醫生指，約4成患者因錯過治療黃金期而出現「對抗性行爲」。計劃會於今年１月實行，幫助有需要兒童，不會因經濟問題而錯失黃金治療期。申請者須是6至12歲的香港居民，於公立醫院輪候排期時間不少於9個月，並通過網上經濟審查，舉例3人家庭平均月收入不多於4萬元，就符合資格。一般私營醫療機構收費每次約3000元不等。參與計劃的患者，每次診金連藥費約350元，包含4至6周藥物，療程大概要見醫生約6至8次，視乎患者情況。

目前計劃有3名富有經驗的兒童及青少年精神科醫生主診，醫生數量將會陸續增加。資助計劃提供全面評估、藥物及非藥物治療，有需要會轉介到小童群益會，提供行為治療，例如小組訓練、家長教導技巧等，每次收費只需100元。患者若到期去公立醫院看診，主診的醫生會寫完整轉介信給公立醫院，方便跟進患者情況。

要辨別兒童是否患上ADHD，張蔚賢醫生解釋，若兒童不論在家中或學校，都無法專注，甚至出現社交和學習等機能上缺失，且狀況維持6個月以上，就可列爲高度懷疑個案。及早診斷及治療，對小朋友發展很有幫助，否則小朋友可能因被標籤為「無家教」、「搗亂」，產生負面情緒，放棄自己。另外，張醫生特別指出家長和小朋友的關係良好，對治療過程至關重要。

陳女士育有3名子女，其中有一名患有ADHD的9歲兒子，需輪候公立醫院精神科門診約1年。陳女士的兒子直至上年才確認患有自閉症和ADHD。她稱兒子確診ADHD前，照顧兒子時常常感到「躁底」，甚至有過「不是你死就是我亡」的念頭，過程極度無助和悲哀，用過不同方式和兒子溝通，但還是沒用，也得不到家人和學校的理解。兒子一直有言語障礙問題，至今連26個英文字母都不會。自上年疫情復課後，兒子在學校開始出現暴力行爲，一個禮拜有4天都會出現「打人」行爲。兒子在學校受到孤立，沒有朋友，在學校很不快樂，嚴重影響社交狀況，同時也對自己無法控制情緒而感到絕望。

後來她參與計劃，並與計劃的精神科醫生見面後，她才明白兒子原來希望別人關心，情緒失控時只希望得到她的擁抱。自此，他們母子關係變好，彼此信任度提升，兒子也開始願意和她談心，暴力行爲亦有減少。

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記者：楊佩瑩