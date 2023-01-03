【兩地通關】A4聯盟倡通關不設限額  促盡快重開高鐵和水路

▲ 「A4聯盟」認為，不應為北上港人設置配額。（資料圖片）

有消息指，兩地通關初期將設配額，透過網上取籌，每日約三至五萬個，除了深圳灣口岸，亦會重新開放落馬洲口岸，至於羅湖口岸、西九高鐵站則暫未開放。

立法會「A4聯盟」認為，不應為北上港人設置配額，要求港府盡早優先重開高鐵和水路交通往返各大城市，讓大批香港市民在農曆新年前回到內地與家人團聚。

楊永杰表示，2019年前單日最高峰約有40萬人次進入廣東省，佔廣東人口僅0.3%，香港疫情更早已處於穩定期，完成三針的人口已達83.3%，而內地也完全放開跨省之間的人員交流，因此北上不限配額並不會對內地造成實質的壓力。同時通關配額抽籤制，會造成大量市民湧入網站爭搶名額，重現每日等搖號的苦況，並令「黃牛黨」有可乘之機，使市民得不償失。

梁文廣則建議，通關初期政府必需要全方位開放海陸空口岸，特別是西九龍高鐵站可優先增加往來廣東省各大城市的列車班次，例如福田、深圳北、廣州南等；水路方面則要增加中國客運碼頭、港澳客運碼頭及機場海天客運碼頭的航綫；空路方面則需逐步增加往來內地各大城市航班數量，多管齊下增加通關人數。

至於每日有多少配額，張欣宇表示，若每日限定3萬配額，每個口岸僅每日處理約幾千人過關，但一輛東鐵列車已經可載客2500人，3萬的配額顯然不合比例。張欣宇指，可以預計會有大批有迫切人道需要，例如探望重病、奔喪等市民，會在沒有預約情況下趕往口岸，對關口前綫人員帶來相當挑戰和難度。

林素蔚則建議，首階段通關期不宜過長，建議以五日為一周期做調整，若各項安排順暢，可以迅速增開鐵路、航班和船運班次，滿足更多市民需求。

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責任編輯：趙居逸