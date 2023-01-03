【鄉郊選舉】2023鄉郊代表選舉已接10宗投訴　分區辦事處將全部開放供市民舉報查詢

▲ 廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達提醒，候選人或團體如要舉行飲宴或聯誼活動，勿在宴會拉票，需謹慎行事。（林宇翔攝）

2023年鄉郊代表選舉將於1月8日舉行，由於臨近農曆新年，廉政公署高度重視，今年廉署首次於投票當日， 開放全部7間分區辦事處，方便鄉郊偏遠地區的市民舉報和查詢。開放時間由早上9時至晚上10時，剛好覆蓋點票時間，而廉署查詢熱綫也會同時運作。由於鄉郊選舉較多長者選民，廉署特別聯絡長者中心，安排講座和宣傳活動，藉此提醒長者投票的相關法例。

由於鄉郊地區的不同傳統習俗和禮節，容易引起賄選嫌疑，廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達提醒，候選人或團體如要舉行飲宴或聯誼活動，勿在宴會拉票，需謹慎行事，顧及公眾觀感。他說截至去年12月28日，今屆鄉郊選舉已接獲10宗可追查投訴，當中有6宗涉及賄賂選民。

廉署自2021年完善選舉制度，及修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》條文後，開始在選舉投票日派員到票站當值執勤，確保選舉得以公平、公開、誠實地進行。今年鄉郊選舉投票日，將繼續有廉署人員到各個票站當值及視察部分票站投票和點票程序，審視是否有足夠措施防止貪污舞弊，適時向有關當局提出改善建議。此外，廉署亦會監測網上是否有破壞選舉的違法呼籲，需要時會採取行動和澄清。

在2019年鄉郊選舉，廉署接獲87宗可追查投訴。其中38宗為明知自己無權投票仍在選舉中投票，22宗為提供利益、飲食或娛樂以換取選票。其他27宗投訴，包括候選人沒有提交選舉申報書、發布候選人虛假或具誤導性虛假陳述等。上屆鄉郊選舉僅檢控1人，他於2018年提交造假的提名表格，包括提供假地址和假冒簽名，認罪後被判120小時社會服務令。另有發出40多宗警告。

另外，民政事務總署將於竹篙灣社區隔離設施設立特別投票站，讓受本地隔離措施影響的登記選民於當日投票。政府今日起設立24小時熱綫，處理受影響選民申請。如需要到特別票站投票的選民，須於收到隔離令後，致電熱綫預約，電話號碼為3693 4769。有關申請必須於本周六晚8時前提出，以便當局安排接載服務。竹篙灣投票站的投票時間，由當日的正午12時開始，下午5時結束。

廉政公署特別提醒新登記和更改資料的村代表選民，在登記選民或投票前需確保選民資格，以免觸犯法例。廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示，如有村民搬離鄉村，未更改地址，並回村投票，就可能違反鄉郊代表選舉條例；而過去曾有選民因此被判選舉舞弊罪成，判監2個月。

2014年7月，一名男子登記成為2015年元朗區某村鄉郊代表（居民代表）選舉的選民時，在申請表上以該村一個地址作為主要住址，聲明自2011年3月及在之後提交申請前的3年內，一直是該村的居民、並於投票日申領選票。經廉署調查發現，上述地址並非他的主要住址，最終男子承認在選舉中投票的舞弊行為，被判監2個月。

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記者：楊佩瑩