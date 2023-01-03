【復常之路】通關在即　梁振英︰粵港兩地關係將是「爆發式」

▲ 梁振英認為，兩地正式通關後，粵港兩地的關係將會是「爆發式」。（資料圖片）

兩地最快本月8日實施首階段通關，全國政協副主席、前特首梁振英表示，通關在即，香港已蓄勢待發準備就緒，認為兩地正式通關後，粵港兩地的關係將會是「爆發式」。

梁振英今日到訪廣州南沙民心港人子弟學校，他在活動後接受訪問時表示，香港與內地在各方面關係非常密切，在社會層面上，現時約有37萬港人長期居住在內地，而內地居民在疫情前每日因為種種原因，以20萬計到香港，故希望通關後能盡快回復正常往來。

被問到通關後學校會否有特別安排或活動時，梁振英指，學校早已「想在形勢前面」，為疫情終有一日過去而定下不少計劃，構思與香港教育，特別是在香港結盟的「姊妹學校」作交流。他指學校的1,200個宿位可以於周末騰出來，讓「姊妹學校」交流團的學生入住，以學校作為基地，再到南沙不同地方遊學、參觀、學習等。

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責任編輯：關景騰