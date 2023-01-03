【女教師覆核勝訴】官校招聘政策死板捱批　業界呻「好老師」流向津校

▲ 深水埗福榮街官立小學前年因「程序出錯」，拒聘一名女教師。（校網圖片，圖中非涉事女教師）

官校因內部政策，招聘時只可處理從教育局取得的應徵者履歷表（CV），遭高等法院法官高浩文狠批做法死板、不合理。有不願具名的官校教師表示，除招聘短期合約教師，官校一般須經教育局中央統一收集應徵者履歷，再派給學校挑選，透露過去不時有官校因請人程序太繁複，眼白白看着教師人才流向津校；有立法會議員促請教育局更清晰交代官校招聘程序。

【覆核獲償】英語教師獲聘後遭教局拒聘 女教師覆核勝訴獲賠償逾69.5萬元詳情即看：【下一頁】

據法庭判詞，提司法覆核的女教師原於前年向深水埗福榮街官立小學申請為「以英語為母語的英語教師」（NET），經面試後接獲教育局取錄通知，並接受職位後，才收到通知不獲聘用；今日最新判詞亦披露她事後轉往另一津校任教。

本報曾向教育局查詢現行官校招聘政策，以及曾否進行修訂等，局方未有解釋，僅重申局方一向遵守招聘員工的相關規定，以確保甄選員工準則和程序公平公正等，另已確保所有官校和申請人清楚知悉有關安排等。（詳情即看：【下一頁】）

參考教育局網頁上月刊登的招聘廣告，合約不足半年的官校NET職位應徵者，只需直接向有關官校申請。有官校教師解釋，「直接寄CV」的做法一般適用於短期合約空缺，長約空缺一般先由教育局收集所有應徵者CV，再派部分應徵者給相關官校挑選；而涉事女教師合約期長達2學年，相信是涉及官校招聘人員「唔熟例」。

該名教師續說，理解教育局以聘請公務員觀念，跟其他政府部門一般統一招聘公務員，惟他指出官校、津校都是運用公帑請人，過去就不時有意應徵的「好老師」因官校程序「太煩」而流失至津校，

唯有眼白白睇住佢走咗，加上依家（移民潮）請人難，唯有無奈地接受，難免妨礙官校發展。

議員促請教局 清晰交代程序

身兼教育界立法會議員及資助小學校長的朱國強表示，據他了解，現時官校招聘的相關文件，似乎有不清晰的地方，無列明要求由中央篩選應徵者予學校，但相信官校一直跟從「慣常做法」，今次料屬個別例子，惟他認為教育局應更清楚交代，應徵教師不可直接交CV的要求，是否恆常做法；他又形容現行制度有缺陷，或令學校在「揀無可揀」的情況下請人，

如果官校自己搵到好嘅NET，但發現唔請得，一定要喺個pool度揀，會影響學校發展，失去自主性。

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記者：馮琪雅