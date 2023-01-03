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【食物中毒】10人於大圍明星海鮮燒鵝專門店用膳　進食龍蝦伊麵後疑食物中毒

社會 22:33 2023/01/03

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(資料圖片)

衞生防護中心今（3日）表示，正調查3宗懷疑食物中毒個案，共涉及十六人，全部病人無需入院，情況穩定。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及2男8女，年齡介乎1-68歲。他們於12月28日於大圍明星海鮮燒鵝專門店，進食龍蝦伊麵後，約4至49小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。其中一人於急症室求醫。

另外兩宗個案同涉同一間食肆尖沙咀「蠔灣」。首個群組分別涉及3名男子，年齡介乎24至25歲，患者於去年12月18日，於尖沙咀一所食肆晚膳，約38.5至44.5小時後出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵，另外1男2女則於去年12月26日，進食該食肆的外賣食物，包括生蠔，約21.5至46小時後出現類似病徵。

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責任編輯：陳展棋 

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