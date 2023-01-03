【網戀騙案】首10月1309宗網上情緣騙走5.8億　女董事被呃「投資」1500萬

▲ 警方發現去年首10個月共接獲1309宗網上情緣騙案，損失金額達5.8億，分析發現近半案件與投資有關。（林宇翔攝）

警方總結本港騙案最新走勢，發現去年首10個月共接獲1,309宗網上情緣騙案，數字雖較前年同期微跌4.6%，損失金額卻反升兩成，達5.8億。分析發現近半案件與投資有關，騙徒會假扮專業投資者，與受害人建立情侶關係，並以低風險高回報作招徠，誘使受害人進入假的投資平台投資，有50多歲公司女董事先墮情網再被騙走1,500萬投資。

警方認為，騙徒並無減少，更趨向假扮投資專家，以更多時間換取信任、游說大額滙款；同期涉及投資騙案亦按年大升9成，損失金額達7.7億，升幅達1.1倍，而其中7成案件與虛擬資產投資有關。

騙徒扮投資專家 游說大額滙款

警方表示，去年截至10月，共有638宗網上情緣騙案與投資有關，騙徒會假扮專業投資者，尤其是虛擬資產投資專家，透過社交平台主動接觸受害人，並與其建立情侶關係，及後再誘使受害人在假平台投資虛擬資產，該些平台甚至有綫上服務員，教受害人如何開戶及如何將資金轉至騙徒戶口。而平台也會假製造獲利的假象，誘使受害人投放更多資金，直至受害人希望將虛擬資產套現，匪徒就會用不同藉口，包括手續費及行政費等拖延，最後銷聲匿迹。

警方提到，去年損失金額最多的一宗網上情緣騙案涉款1,500萬元，涉及一名50多歲公司女董事，她去年5月在社交平台認識一名聲稱為投資專家的男子，兩人及後建立情侶關係，男子並誘使她在假平台投資，結果在6至9月份共46次，將1,500萬轉入逾30個本地戶口，以購買加密貨幣USDT期貨，其間受害人曾成功取回68萬，惟再想套現時，平台卻諸多藉口拖延，女董事方知被騙。

另外，去年頭10月亦共有1,503宗網上投資騙案，較去年同期升9成，損失金額達7.7億，較去年升1.1倍，而其中7成案件與虛擬資產投資有關。

搜尋假投資平台 僅極小量結果

而損失金額最大的投資騙案涉款更高達2,000萬，受害人為一名40多歲的女公司經理，去年初在社交平台認識聲稱是其小學同學的人士，該人向她介紹一加密貨幣投資平台，指自己「撈得風生水起」，女經理並在兩個月內存入約450萬投資，及後欲取款時，平台卻指要交行政費、海關稅、保證金及利得稅等，女經理並再存入約1,500萬元，女經理直至與友人說起有關經歷，被友人提醒後方知被騙。

警方提醒，市民注意分辨投資平台真偽，同時提防高回報得不切實際的投資計劃。警方指出，一般假投資平台數個特徵，包括用搜尋器搜尋該網址時，只有極小量搜尋結果，或會找到同名平台，而假投資應用程式也不能在官方商店下載；另若以域名工具搜尋該網址也會發現該些網站或只存在數星期。此外，假投資平台的虛擬貨幣升跌均為偽造，市民可對比其他投資平台，以證虛實。

記者 黃小冰