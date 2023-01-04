【迪士尼迎旅客】迪士尼夥香港芭蕾舞團推新節目　StellaLou領銜主演

▲ 香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，全新「魔雪奇緣世界」新園區如有確實開幕日期，將盡快公布。（陳國峰攝）

港府早前取消抵港旅客核酸檢測要求，又快將與內地通關，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，園方已準備好迎接國際及內地旅客。全新「魔雪奇緣世界」新園區將於今年下半年開幕，莫偉庭透露，園方今年將與香港芭蕾舞團合作推出新節目，由兔年主角StellaLou領銜主演。

結合文化旅業 「打開新大門」

迪士尼樂園今年迎接100周年，園方早前已預告推出一系列節目，莫偉庭接受訪問時再宣布，將與香港芭蕾舞團合作，於今年4月推出全新節目「StellaLou 夢想起舞吧」，以本身熱愛跳舞的Duffy and Friends角色小兔StellaLou作為主角。新節目將在指定日子內於故事劇場內上演，每日設5場，每場30分鐘。作為兔年主角，StellaLou將聯同12名來自香港芭蕾舞團舞者上場表演。

迪士尼早前曾與香港管弦樂團合作，於城堡前帶來的節日特備節目「迪士尼音樂Live！」表演大受歡迎，是次再與香港芭蕾舞團推出新節目，莫偉庭說，期望透過與本地世界級的藝術團體合作，結合文化及旅遊事業，為遊客帶來獨特的體驗︰「希望為賓客打開新大門，將娛樂體驗帶到全新層次。」

魔雪奇緣世界 下半年開幕

至於迪士尼迷翹首盼望的全新「魔雪奇緣世界」新園區將於今年下半年開幕，莫偉庭指，如有確實開幕日期，將盡快公布。他透露自己近日曾觀察工程進度，形容新園區將十分驚人，亦會是全球首個、並且是最大以《魔雪奇緣》為主題的園區。

迪士尼下半年亦將推出樂園創辦人華特•迪士尼與米奇老鼠的銅像，莫偉庭首次披露，新銅像將命名為「創夢家」，將致敬迪士尼樂園的起源故事。

新冠疫情陰霾下，莫偉庭稱在服務本地客的同時，園方已準備好迎接國際旅客，包括早前陸續推出多項嶄新娛樂節目，皆是國際旅客從未在香港迪士尼樂園內體驗過，例如2020底完新翻新的「奇妙夢想城堡」、去年推出的夜間滙演「迪士尼星夢光影之旅」、新登場的Duffy與好友角色LinaBell等，相信對旅客來說吸引力十足。

LinaBell毛公仔 推出6小時售萬個

其中粉紅色小狐狸LinaBell去年加盟香港迪士尼，園方亦推出多項周邊產品，大受粉絲歡迎，一系列產品後推出後首6小時，園方就已賣出1萬個LinaBell的毛公仔。



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記者 黃悅晴