【迎通關】迪士尼首辦園區招聘日  招600全職兼職接待旅客

▲ 莫偉庭歡迎政府放寬入境限制，相信可推動度假區走出疫情邁向復甦。（陳國峰攝）

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭歡迎政府放寬入境限制，相信可推動度假區走出疫情邁向復甦，但由於多個本地行業，如餐飲、旅遊和運輸等，仍須處理各種難題，相信需要一段時間才能恢復至疫情前的水平。為增聘人手，樂園亦將首次在園內舉行招聘日，招聘600個全職及兼職人手接待旅客。



與旅業商復甦 加強海外宣傳

他認為，迪士尼樂園在本港旅遊業復甦的路上，擔當獨特的中心位置，「當旅客開始來港旅遊，迪士尼樂園會是他們必到景點之一。」而園方亦正與各旅行社、香港旅發局等緊密聯繫，商討最有利本港旅遊業復甦的計劃，並合作加強海外宣傳。

目前迪士尼樂園大部分時間一周只開園5天，被問到何時撤限，莫偉庭稱，本港旅遊業仍受疫情影響，「我們沒有水晶球未能預測，而很多事情不受我們控制」，他指，將密切留意相關情況，再作決定。

另外， 為迎接樂園今年多項全新娛樂體驗及新園區開幕，園方將在今年2月2日，利用樂園暫停開放的日子，首次在園內舉行招聘日「迪士尼創夢家開放日」，涉及共600個全職及兼職工作。莫偉庭說，不同崗位的演藝人員將向應徵者介紹工作內容，並設即場面試，歡迎任何有志將快樂帶給市民的人士應徵。

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記者 黃悅晴