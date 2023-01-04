【大劉記者會】燈神拍片回應被大劉痛斥　蕭若元：劉鑾雄已沒新聞價值

▲ 「燈神」蕭若元拍片回應「大劉」劉鑾雄指控。

「大劉」劉鑾雄昨天（3日）開記招回應與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的關係，並提到網絡打手的問題，指「燈神」蕭若元造謠。

蕭若元其後拍片回應大劉的言論，且直言：「劉鑾雄已經冇新聞價值。」

【大劉記者會】澄清與呂麗君關係斥「燈神」蕭若元造謠 劉鑾雄強調身家非全歸甘比

最新影片：陳煒專訪

蕭若元被大劉痛斥

蕭若元於其YouTube Channel謎米香港發布最新影片，並以「蕭若元對大劉記招做出聲明及回應！蕭若元遭大劉痛斥！但稱不會走法律途徑控告及不會派人來台打招呼！《蕭若元：蕭氏新聞台》2023-01-03」為題。

蕭若元於影片中表示：「我俾大劉痛斥，俾人痛斥到慣，我有咁多haters！但俾咁有錢嘅人公開鬧係少見啲，我會作出回應！」

大劉於記招中點及提及蕭若元，稱多年來只跟對方和黃玉郎吃過一次飯，而非蕭若元所指的見面數次及單獨吃兩、三次飯。

蕭若元指大劉貴人事忙，「我識佢係86、87年，我諗佢完全唔記得晒，有一次我同佢同時睇住政府救市嗰次，用一千億，另外仲有幾次睇住政府沽空救市頂大䲔，大家係坐喺度睇。」

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來 親回應都市傳說講「助養」女星經歷

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

蕭若元否認造謠

談到被大劉指責造謠，蕭若元事先聲明，「我話佢有躁狂症，第一係網民講嘅嘢，唔係專業人士講嘅，我所謂嘅『躁狂症』係指啲人係咁發脾氣，脾氣好猛烈，自己控制唔到，發得比較多。但如果醫生說他沒有，我願意澄清這件事。」

他續說：「創傷後遺症就係引起躁狂，其實兩樣嘢係冇咩分別，表達自己有創傷後遺症有兩種方法，一係憂鬱，一係躁狂，又有啲係又憂鬱又躁狂。」

▲ 劉鑾雄昨天（3日）開記招。（陳慧安 攝）

稱大劉欠新聞價值

蕭若元展示網上數據，指從點擊數據中可見與大劉相關的影片並非其YouTube Channel中最多觀眾觀看的影片，並稱：「講佢係唔會令我View數增加，一般嚟講，劉鑾雄已經冇新聞價值。」

他又指談論大劉跟談論肥媽的影片點擊率相差很遠，「我第一條片都百幾萬，許志安條片都七、八十萬，許志安嘅新聞性都遠遠在你劉生之上，唔好以為有錢人大晒！歷史上有錢人係冇咩社會地位！你覺得自己嘅重要性係Overrated，李嘉誠都冇咩地位，何況係你？」

他又指影片內容包括Facts和意見，「Facts是可以查證，如果我講任何人，你可以Send Email來指證我錯咗，我一定更正。第二，如果係嚴重錯誤，我會道歉。關於劉生都係一樣，講邊啲係錯嘅你指正。」

蕭若元呼籲大劉可叫醫生寫信證明自己沒有躁狂症，並會道歉。

他表示從不會主動談論大劉，除非他有大新聞，「我唔會主動講李嘉誠同何鴻燊，因為佢哋係列入商界十大梟雄。我睇唔到你（大劉）生意上有咩傑出表現，冇你咁有錢嘅人都列入去。劉生，你淨係炒下地產，我見唔到你有咩成就。」

對於大劉考慮控告或找朋友到台灣拜訪他，蕭若元謂：「我有3個睇法，第一佢唔會咁做、第二我再講你會咁做、第三你話你唔會咁做，但有人咁做就唔會入你數。大家覺得係咩？我係所有人講嘢最公正，亦都冇講佢其他嘢，佢同女星嘅嘢我唔會講，呢啲係坊間嘅傳言。最後一點聲明，佢嘅私人事唔會講。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R