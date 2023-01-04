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【音樂家逝世】著名音樂家顧嘉煇於加拿大逝世　享年92歲

社會 09:55 2023/01/04

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

香港殿堂級音樂家顧嘉煇今日（4日）於加拿大溫哥華離世，享年92歲。

顧嘉煇擅於作曲、編曲以及指揮，曾經先後栽培過不少歌星。他與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一。他寫下了多首膾炙人口的代表作，例如《啼笑因緣》、《田園春夢》、《狂潮》、《心有千千結》、《近代豪俠傳》、《陸小鳳》、《家變》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《網中人》、《京華春夢》、《輪流轉》、《上海灘》、《倆忘煙水裏》、《萬水千山縱橫》、《今晚夜》、《忘盡心中情》等等。

顧嘉煇於1982年獲英女皇授予大英帝國員佐勳章（MBE）、1998年獲香港特區政府授予銅紫荊星章；2011年獲香港藝術發展局頒授「終身成就獎」；2015年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章，以表揚他「為香港樂壇發展帶來重大的影響及深遠的貢獻」。

他亦獲獲多間學府頒發頒授榮譽博士，包括香港演藝學院（榮譽博士，2011年）、香港教育大學（榮譽人文學博士，2014年）、香港中文大學（榮譽社會科學博士，2014年）。

香港商業電台雷霆881節目主持郭志仁、香港電台第二台的前電台節目主持人曾智華均於社交平台表示哀悼。

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記者：黃穎津

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