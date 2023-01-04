【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世　享年92歲

「香港樂壇教父」顧嘉煇在周二（1月3日）於加拿大逝世，享年92歲。顧嘉煇在1931年出生於廣州，抗日戰爭爆發後，舉家移居香港。他的姐姐顧媚是50、60年代著名歌星，他在耳濡目染下開始學習鋼琴。

在1961年，顧嘉煇首次參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽，創作處女作《夢》開展其音樂生涯。

於1968年，顧嘉煇獲蔡和平邀請加入TVB任歌唱選秀節目《聲寶之夜》評判及綜藝節目《歡樂今宵》的音樂總監。

他寫下多首膾炙人口的經典，例如《啼笑因緣》、《田園春夢》、《狂潮》、《心有千千結》、《近代豪俠傳》、《陸小鳳》、《家變》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《網中人》、《京華春夢》、《輪流轉》、《上海灘》、《倆忘煙水裏》、《萬水千山縱橫》、《今晚夜》、《忘盡心中情》、《鐵血丹心》、《一生有意義》及《世間始終你好》等。

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與黃霑創作無數經典

他曾與多位著名填詞人合作，包括林振強、盧國沾、鄭國江、鄧偉雄等，當中與黃霑的合作最為長久，被視為最佳拍檔，因此有「煇黃」之名。二人並在1998年及2000年合辦《煇黃演唱會》，反應熱烈。

顧嘉煇在90年代淡出樂壇，移居溫哥華。2007年，他獲電視台邀請復出為慶祝香港回歸10周年製作的電視劇《歲月風雲》創作同名主題曲，又應香港中樂團邀請，於他的作品專場音樂會擔任指揮。

到2015年，顧嘉煇決定正式退休；同年獲頒「金紫荊星章」。2018年底，顧嘉煇重返溫哥華退休，直至離世。

顧嘉煇雖然離世，但所創作金曲永留樂迷心中。



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