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【家庭問題】媽媽要求執回垃圾反覆檢查　中學生疑母患強迫症︰點樣幫佢

親子 11:00 2023/01/04

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有中學生懷疑媽媽患有強迫症。

家人患病不免令人擔心，一名中學生在社交媒體透露，媽媽疑患有強迫症，既要求執回垃圾反覆檢查，也不時忘記事情而再做。她問網民意見，應如何幫助媽媽。不過，不少網民卻認為其症狀似是腦退化，建議盡早求醫。

該名中五女生向IG專頁「名校Secrets」投稿表示，媽媽自幾年前開始出現強迫症症狀，影響一家人的日常生活。她舉出幾個例子，媽媽突然想找回已扔的垃圾，爸爸只好去垃圾房將垃圾執回家，「俾媽媽睇多次」。爸爸曾堅決不讓媽媽翻查垃圾，但她會坐立不安甚至發怒，爸爸惟有硬住頭皮去執垃圾。

最新影片︰

不斷檢查餐具

另外，女兒指每次跟媽媽外出食飯，她都會有些奇怪的舉動︰

食嘢之前佢都會不斷檢查啲餐具，例如係叉、匙羹有冇斷，水杯有冇裂痕等等。

而且媽媽食完後有一個指定動作，就是「影低自己食淨咗嘅嘢」。如果她忘記影低，便會覺得不安。

忘記做過的事情

中五女生提到媽媽不時失憶，有一次媽媽起身後飲水，可是之後卻忘了自己飲過水，直至她說了無數次，媽媽才肯相信。現在她的做法是要女兒看著她飲水，她才肯定自己有飲水。

媽媽意識到自己有強迫症症狀，但女生與爸爸想不到辦法來幫忙，擔心問題會愈來愈嚴重，希望網民能給予意見。她願意陪伴媽媽解決問題︰

我點都唔會放棄，只要係我能力範圍內做到嘅，我一定會盡全力去做，默默地幫助、陪伴媽媽。

網民︰似係腦退化

網民看過女生的分享後，認為她媽媽的症狀「似係腦退化多過強迫症」、「明顯唔係強迫症」，並建議她帶媽媽看醫生，有需要再轉介去專科醫生治療。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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