【農曆新年2023】4商場換Miffy+有女神御守+黃阿瑪+萌兔利是封 吸睛主題打卡場景兔氣揚眉

▲ 商場精美利是封,消費滿額有得換。

農曆新年將至,各大商場已急不及待推出靚靚利是封,及不同主題的商場主題打卡場景,讓大家在買新衫迎新年、辦年貨盡情消費之餘,也可憑消費換利是封,兼在靚靚場景打卡玩樂一番。

太古城中心:限量Miffy祝福盛放利是封套裝

商場打卡主題:太古城中心 ✕ Miffy賀年布置「春意花開」活動

利是封:限量Miffy祝福盛放利是封套裝(1套2款),以喜慶的鮮紅色配上耀眼奪目的金色,精緻的設計更帶有凹凸的觸感,封套背面搖身一變即可變成門掛,看似微不足道的設計細節,盡顯心思;兩款的利是封均有萌爆的Miffy,一款是傳統中式設計與卡通人物的交融,並加入象徵春回大地的燙金花卉和蝴蝶等的喜慶吉祥元素;另一款則以簡約而不失可愛的風格設計,Miffy的耳朵旋即成為「主角」,背面亦配有燙金凸印的中式燈籠,可愛度滿分!

換領日期:2023年1月6日起

換領詳情:凡消費滿港元$2,000(最多2張不同商戶之同日電子消費單據),即可獲:2套Miffy祝福盛放利是封套裝+HK$50餐飲太古城中心電子禮券+HK$50誠品生活太古店現金券

▲ 太古城中心:限量Miffy祝福盛放利是封套裝 (商場提供)

The ONE+皇室堡:有女神御守利是封+有食神御守利是封

商場打卡主題:The ONE‧皇室堡 x PLASTIC THING 為食天神祭

The ONE利是封:「有女神御守利是封」

換領日期:1月7日起至換完即止

換領地點:The ONE UG2顧客服務中心

換領詳情:The ONE Club會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費滿HK$ 800,連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡,即可換領利是封2套。

▲ The ONE+皇室堡:有女神御守利是封+有食神御守利是封

皇室堡利是封:「有食神御守利是封」

換領日期:1月7日起至換完即止

換領地點:皇室堡地下顧客服務中心

換領詳情:WINDSOR CLUB會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費每滿HK$800即可免費換領利是封兩套。

*於The ONE或皇室堡任何商戶以電子貨幣(信用卡/易辦事/八達通/手機支付)消費,憑最多2張不同商戶之即日機印單據(每張金額必須滿HK$100),連同相符之電子貨幣付款存根

置富Malls:黃阿瑪『宮』喜發財利是封

商場打卡主題:黃阿瑪喵運駕到(台灣超級網紅貓主子「黃阿瑪」率領後宮,聯同置富Malls於旗下4大商場興建農曆年期間限定行宮)

利是封:「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」

換領日期:2023年1月7日起,

換領詳情:Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$500,包括HK$400或以上的電子貨幣# (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)/機印消費單據△,或到Fortune Malls App使用Point+,即可換領「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」乙套(每套兩款,共8個利是封),兼可同時賺取積分^。

*指定商場包括:

#+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅

△麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

^只限以電子貨幣簽賬之消費單據

▲ 置富Malls:黃阿瑪『宮』喜發財利是封 (商場提供)

荃灣廣場:限量版「萌兔迎春利是封」

商場打卡主題:荃灣廣場 ✕ CIRCUS BOY BAND春日開運花園(與韓國著名設計團隊CIRCUS BOY BAND)

利是封:限量版「萌兔迎春利是封」(一套4款),粉紅小兔Tokee Pink及白色小兔Tokee White利是封以粉色系作主調,配有燙金的元寶及大吉,低調帶點高貴優雅,各封套分別印有「心想事成」、「花開富貴」、「吉星高照」和「大吉大利」祝賀語句。

換領日期:2023年1月3日至1月21日

換領地點:荃灣廣場L3顧客服務中心

換領詳情:於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$600^ 或以 2,500 The Point 會員積分換領「萌兔迎春利是封」一套,先到先得,換完即止。

^最多可累積兩張不同商戶之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根,每張發票金額必須達HK$100或以上。

*1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額80套,先到先得。

編輯:葉翠華