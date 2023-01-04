【吸毒害人】兩個月大男嬰猝死驗出毒品　揭父母親戚屋內吸毒同住8童發展遲緩

▲ 兩個月大男嬰猝死，揭發父母及親戚在家中吸毒。

大人在家中吸毒，受苦的是孩子。台灣高雄一名2個月大的男嬰猝死，驗屍發現體內有毒品反應，揭發父母、姑丈和伯父4人吸毒，另同住的8名8歲以下孩童，長期置身毒窟中，全部體重過輕、發展遲緩，而且體內均被驗出有毒品。

事發於2020年11月，高雄警方接報，一名2個月大的男嬰死亡，法醫解剖後確認死因是支氣管肺炎及水腫，初步排除他殺嫌疑。然而，在驗屍過程中發現男嬰的血液、尿液均合有毒品安非他命，疑生前遭人注射毒品。

直至2021年3月，警方搜索男嬰周姓母親位於前鎮區的住所，發現周女竟又懷孕，而且還有8名2歲至8歲不等的幼童在家。原來26歲的周女與27歲丈夫，老爺、奶奶、叔父、伯父、姑奶、姑丈，以及周女所生的兩名子女、姑丈的5名子女及伯父的1名小孩，共8名大人、8名小孩同住在一幢3層樓的獨立屋，其中周女夫婦、伯父和姑丈共4名大人吸毒。

最新影片：

當時屋內環境凌亂，空氣中殘留著毒品煙霧的氣味。數名小孩一起平躺在小房間的地板，有幼童被驚醒後大聲哭鬧，但也有孩子幾乎沒有反應，一臉呆滯。警方在屋內發現兩包安非他命、吸食器和電子磅等物品，而且毒品更放在小孩隨手可得的地方，令警員感到訝異，

根本是人間煉獄，讓我們做父母的看了好不捨！

警方將男嬰母親、姑丈及伯父當場逮捕，3人均承認吸毒。8名孩子從小就在毒品煙霧環繞的環境中成長，周女亦坦承懷孕期間持續吸毒，且大人們為免被人發現吸毒，完全不顧孩子在房內玩耍，把門窗緊閉，讓小孩陪著吸毒煙。

8名孩子被帶到醫院檢查，全部都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，其中一名幼童送醫後鑑定有中度自閉症，另2名幼童則有語言情緒發展遲緩。

高雄法院近日審判結果出爐，男童周姓母親妨害幼童發育罪成，判囚8個月；姑丈囚9個月；男童父親囚9個月；伯父囚6個月、緩刑3年。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳