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「鷹眼」謝洛美維納遇意外後報平安　上載自拍照感謝各方慰問

娛樂 11:17 2023/01/04

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「鷹眼」謝洛美維納遇意外後，首度於社交平台發帖文！

現年51歲、在Marvel超級英雄內影集飾演「鷹眼」（Hawkeye）的荷李活影星謝洛美維納（Jeremy Renner），於1月1日遇嚴重意外。

據當地傳媒引述目擊者報道指，謝洛美維納當日早上於內華達州太浩湖區（Lake Tahoe）寓所因被厚厚積雪封路，於是用鏟雪車清除戶外積雪，可是疑安全系統失靈致鏟雪車衝向他，結果輾過其腳部，並將他拖行數百米。

謝洛美維納受傷致大量流血，當時一名任醫生的鄰居見狀，已即拿出止血帶為謝洛美維納當場進行急救，可是流血量太多，即由直升機緊急送院。

在今日（1月4日）早上，謝洛美維納於社交平台報平安。

「鷹眼」謝洛美維納遇意外　 遭鏟雪車輾腳大量出血危殆

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謝洛美維納更新IG

謝洛美維納於個人IG上載一張自己臥床自拍的相片，相中的他戴著眼鏡、臉部有傷痕，並寫道：「Thank you all for your kind words. 🙏. Im too messed up now to type. But I send love to you all.」

他的意思大意即是感謝大家的慰問，形容自己現在難以打字，不過也問候大家。

「星爵」Chris Pratt也有份留言向他送祝福，「Continued prayers your way brutha. ♥️」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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