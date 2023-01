「鷹眼」謝洛美維納遇意外後報平安　上載自拍照感謝各方慰問

▲ 「鷹眼」謝洛美維納遇意外後,首度於社交平台發帖文!

現年51歲、在Marvel超級英雄內影集飾演「鷹眼」(Hawkeye)的荷李活影星謝洛美維納(Jeremy Renner),於1月1日遇嚴重意外。

據當地傳媒引述目擊者報道指,謝洛美維納當日早上於內華達州太浩湖區(Lake Tahoe)寓所因被厚厚積雪封路,於是用鏟雪車清除戶外積雪,可是疑安全系統失靈致鏟雪車衝向他,結果輾過其腳部,並將他拖行數百米。

謝洛美維納受傷致大量流血,當時一名任醫生的鄰居見狀,已即拿出止血帶為謝洛美維納當場進行急救,可是流血量太多,即由直升機緊急送院。

在今日(1月4日)早上,謝洛美維納於社交平台報平安。

謝洛美維納更新IG

謝洛美維納於個人IG上載一張自己臥床自拍的相片,相中的他戴著眼鏡、臉部有傷痕,並寫道:「Thank you all for your kind words. 🙏. Im too messed up now to type. But I send love to you all.」

他的意思大意即是感謝大家的慰問,形容自己現在難以打字,不過也問候大家。

「星爵」Chris Pratt也有份留言向他送祝福,「Continued prayers your way brutha. ♥️」

