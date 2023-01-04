【兩性關係】婚外情1年終被太太揭發 港男嘆聖誕日成出軌被捉「紀念日」

▲ 當聖誕節成為出軌被捉紀念日。

「聖誕節，只希望真的可以有平安夜。」疫情緩和，眾人都雀躍討論聖誕的慶祝安排時，他也在想聖誕節該如何度過，不同的是在他臉上看不到任何節日的歡欣感。

「如果可以沖淡人對某些特別日子的感覺，未嘗不是好事。我也想太太對聖誕的感覺不要太濃烈，不然的話……」內心的擔憂令他連話都說不下去。

他知道特別節日容易令人有回憶，因此他更不想聖誕的來臨，因為他維持了一年的婚外情，就在2021年聖誕日被太太識破。她嚷着要離婚，他陷入婚姻危機，苦苦懇求2個月，她才放下分開的想法。

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結束婚外情，太太放下了離婚的想法，以為雨過天晴，但往後日子原來並不易過。她情緒起伏不定，經常舊事重提，日常生活中的雞毛蒜皮小事、電視劇情節，都可以轉化為投訴及揶揄他的材料。覺得被監察、感到不被信任的不正常感覺，彷彿成了他的日常。出軌後重建婚姻，他雖然有心理準備要面對過程中的起伏不定，但感覺上仍希望這段時間愈短愈好。

「我在2020年的聖誕前後開始了婚外情，維持了一年後被太太揭破。聖誕節真是一個很特別的日子。」他自嘲聖誕給他的樂極生悲。聖誕節標誌着他對婚姻背叛的開始，也提醒着太太被最心愛的人狠狠重創的時刻。

聖誕節對他而言是沉重的，是他看到一個不想看見的自己。他形容整件事是緣於自己在情感上失控。

「情感失控，可能是某一階段的情況，但未去到失控前，有否想過要制約自己，避免演變成不由自主的處境？」我想他明白自主與失控恍如錢幣的兩面而並非一面倒。

以前聖誕節，他一直有着平安，只是沒有察覺，也不懂得珍惜，反而視為平淡乏味，繼而在外尋歡樂找新鮮。

是誰偷走了他的平安？人往往在失去後才學會珍惜，總是令人惋惜。

全文刊於《晴報》，原題為當聖誕成為出軌被捉「紀念日」