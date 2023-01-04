【車cam直擊】旺角醉酒漢「碰瓷」撞車碌地77圈　27歲男被捕

▲ 男子其後自行站起，在私家車前方馬路翻滾約77圈。

警方本周一（2日）早上約10時接獲一名51歲女司機報案，指其於1月1日凌晨駕駛私家車，沿亞皆老街往旺角方向行駛，期間一名男子懷疑衝出馬路，司機及時停下車輛，但男子繼續撞向該輛私家車。

該名男子經救護員檢查後沒有表面傷，被送往廣華醫院後拒絕接受治療，並自行離開。據了解，該名男子身上有酒氣。

據網上流傳行車記錄儀片段可見，一名女司機駕駛私家車行駛時，一名男子衝出馬路，司機及時煞車，惟該男子竟突然轉向，自行撞向私家車。女司機大驚直呼：「你做乜嘢啊！」男子其後自行站起，在私家車前方馬路翻滾約77圈，女司機亦只能無奈停車。幸此時恰好有救護車經過，男子最終由救護員陪同重回行人路。

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旺角警區刑事調查隊第一隊接手跟進案件，經深入調查後，人員昨日（3日）於牛頭角區拘捕一名27歲姓戴本地男子，涉嫌刑事毀壞及違反《道路交通條例》（第374章）。被捕男子已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。

事件中沒有人受傷。

根據《道路交通條例》（第374章），任何使用道路的行人，疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪。行人不應罔顧其本人或其他道路使用者的安全，作出不負責任的危險行為。

警方呼籲司機提高警覺，如遇到上述情況，應立即向警方舉報。駕駛者亦應在車上安裝行車記錄儀，保留證據以協助警方進行調查。

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記者：黃穎津