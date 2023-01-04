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【駭人聽聞】女星自揭被熟人下降頭20年　口吐刀片鐵釘危險物品

健康 11:01 2023/01/04

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女星哭控揭被熟人下降頭20年，錄影驅咒口吐各類危險物品。

害人之心不可有，防人之心不可冇。馬來西亞女星日前於網上哭訴指近20年來遭人落降頭，而且多位巫師更指向同一人作案。咒術令其多年來身體出現怪象如會吐出刀片等，情況恐怖。

最新影片

馬來西亞女星Tash Yong於其個人社交媒體上分享指過去的20年，身體的怪現象不斷，例如她不時會口吐刀片、鐵釘或頭髮等駭人物品。她大揭並哭訴指自己多年以來是因被人「下降頭」而致，她並直言

這20年來折磨一天也沒有減少過。

除了身體不時會出現一些不明物品外，還使她的事業及家人大受影響。事業上她的星途不濟、還被冠上「難相處」之名等令她難以忍受。

她更自揭多年來亦曾找多位巫師求助但亦不果，但巫師們亦同一指控是Tash Yong身邊的熟人所為。直至遇上是此的巫師為其進行驅魔儀式，她更於網上分享自己的經歷及驅魔過程。她更於網上表示自己會一直堅持下去，

我們會再戰到最後一口氣，我們永遠不會放棄。

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責任編輯：羅嘉欣

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