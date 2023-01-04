【父性侵女】裝修工性侵年幼女兒囚7年　官斥自私禽獸行為撤底摧毁女兒童年

▲ 裝修工性侵年幼女兒囚7年，官斥自私禽獸行為撤底摧毁女兒童年。（資料圖片）

裝修工涉乘與女兒獨處時肆意非禮，於女兒3歲至5歲時撫摸其身體最少100次，並於女兒6歲至11歲期間，曾要求對方替自己手淫及口交，又曾以下體於女兒大腿間磨擦，涉案父親早前承認非禮及虐兒等共15項罪名，今（4日）於高院被判監7年。法官指被告以女兒為洩慾工具，撤底摧毀其童年，被告的自私及禽獸行為，令女兒留下永久及深遠的烙印。



涉案父親現年48歲，早前承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、10項非禮、1項企圖非禮，事發於2014年8月至2019年1月期間，其中3項非禮罪發生於內地，事主X介乎6歲9個月至11歲2個月。



另兩項虐兒罪，則指除2016年3月至2019年1月期間之案發時間外，被告蓄意虐待16歲以下的X，令其受不必要之痛苦。



代表律師早前求情時指，被告於懺悔信中解釋以女兒作洩慾工具因由。代表律師同意本案具多項加刑因素，包括侵犯次數多，被告嚴重違反誠信，猥褻行為程度十分高及令X受重大創傷。



案情指，X於6歲時與母親從內地來港，母親全職工作，被告無業，會從內地來港照顧X，兒子則在內地讀書，被告其後來港定居。



X於2019年1月向母親透露於聖誕假期時，遭被告脫去褲子，母親遂著被告搬離單位。X於2021年9月向母親表示焦慮及萌自殺念頭，母親帶同X求診精神科醫生，並診斷其患抑鬱症，X其後向醫生透露自3歲始遭被告性侵。

被告於同年10月被捕，警誡下稱「我有除佢衫褲，我自己都有除衫褲，大家無著衫親密，但我無插入去」。被告並承認因與妻子性生活不協調，遂多次性侵X以獲得性滿足。



X稱遭被告性侵事件發生於6歲9個月至11歲2個月期間，被告曾要求她替其手淫及口交。被告又曾舔X下體，又曾以下體於X大腿間磨擦，X感到痛楚，並想剪斷被告之下體，其中3次非禮事件發生於內地。

X指於3至5歲期間，與被告獨處時均被撫摸，每星期1至2次，次數最少達100次。被告同樣曾以下體於X大腿間磨擦，以達至性滿足，X因長期受性侵犯而致嚴重抑鬱及專注力不足。

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記者：林育慧