【父親判囚】裝修工性侵女兒囚7年　官斥禽獸行為以女兒作洩慾工具

▲ 裝修工性侵年幼女兒囚7年，官斥自私禽獸行為撤底摧毁女兒童年。（資料圖片）

裝修工涉乘與女兒獨處時肆意非禮，於女兒3歲至5歲始撫摸其身體最少100次，並於女兒6歲至11歲期間，曾要求對方替自己手淫及口交，又曾以下體於女兒大腿間磨擦，涉案父親早前承認非禮及虐兒等共15項罪名，今（4日）於高院被判監7年。法官下被告以女兒為洩慾工具，撤底摧毀其童年，被告的自私及禽獸行為，令女兒留下永久及深遠的烙印。



涉案父親現年48歲，早前承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、10項非禮、1項企圖非禮，事發於2014年8月至2019年1月期間，其中3項非禮罪發生於內地，事主X介乎6歲9個月至11歲2個月。



另兩項虐兒罪，則指除2016年3月至2019年1月期間之案發時間外，被告蓄意虐待16歲以下的X，令其受不必要之痛苦。

法官判刑時引述創傷報告指，X自小三至小四已有自殺念頭，對男性失去信任，有明顯抑鬱及焦慮，去年始已停學，須接受心理輔導。

法官指被告求情稱因生意失敗而受重大打擊，與妻子感情出現問題，性生活不協調致心理出現病態，以女兒作為滿足性慾之工具，被告感到可恥和不道德，並知道女兒恨他，深感懊悔。

法官指被告犯下令人髮指之罪行，被告作為X之父親，不單沒有履行父親之責任，更濫用女兒對其信任，自X於3至5歲始作為自己發洩性慾的工具，撤底摧毀X的童年。

法官斥被告自私和禽獸的行為，令X留下永久和深遠影響的烙印，令其一生充滿悲憤和羞恥。法官指X自年幼被性侵，不難想像她當時感到恐懼及無助之情況，作為女兒對父親有很大的依賴和信任，被告卻嚴重違反作為父親的責任及誠信，法庭須判以阻嚇性刑罰，考慮所有因素後，就所有控罪共判監7年。



案情指，X於6歲時與母親從內地來港，母親全職工作，被告無業，會從內地來港照顧X，兒子則在內地讀書，被告其後來港定居。



X於2019年1月向母親透露於聖誕假期時，遭被告脫去褲子，母親遂著被告搬離單位。X於2021年9月向母親表示焦慮及萌自殺念頭，母親帶同X求診精神科醫生，並診斷其患抑鬱症，X其後向醫生透露自3歲始遭被告性侵。

被告於同年10月被捕，警誡下稱「我有除佢衫褲，我自己都有除衫褲，大家無著衫親密，但我無插入去」。被告並承認因與妻子性生活不協調，遂多次性侵X以獲得性滿足。



X稱遭被告性侵事件發生於6歲9個月至11歲2個月期間，被告曾要求她替其手淫及口交。被告又曾舔X下體，又曾以下體於X大腿間磨擦，X感到痛楚，並想剪斷被告之下體，其中3次非禮事件發生於內地。

X指於3至5歲期間，與被告獨處時均被撫摸，每星期1至2次，次數最少達100次。被告同樣曾以下體於X大腿間磨擦，以達至性滿足，X因長期受性侵犯而致嚴重抑鬱及專注力不足。

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記者：林育慧