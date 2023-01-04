  • 18°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 13:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父親判囚】裝修工性侵女兒囚7年　官斥禽獸行為以女兒作洩慾工具

社會 10:48 2023/01/04

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

裝修工性侵年幼女兒囚7年，官斥自私禽獸行為撤底摧毁女兒童年。（資料圖片）

裝修工涉乘與女兒獨處時肆意非禮，於女兒3歲至5歲始撫摸其身體最少100次，並於女兒6歲至11歲期間，曾要求對方替自己手淫及口交，又曾以下體於女兒大腿間磨擦，涉案父親早前承認非禮及虐兒等共15項罪名，今（4日）於高院被判監7年。法官下被告以女兒為洩慾工具，撤底摧毀其童年，被告的自私及禽獸行為，令女兒留下永久及深遠的烙印。
 
涉案父親現年48歲，早前承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、10項非禮、1項企圖非禮，事發於2014年8月至2019年1月期間，其中3項非禮罪發生於內地，事主X介乎6歲9個月至11歲2個月。
 
另兩項虐兒罪，則指除2016年3月至2019年1月期間之案發時間外，被告蓄意虐待16歲以下的X，令其受不必要之痛苦。

法官判刑時引述創傷報告指，X自小三至小四已有自殺念頭，對男性失去信任，有明顯抑鬱及焦慮，去年始已停學，須接受心理輔導。

法官指被告求情稱因生意失敗而受重大打擊，與妻子感情出現問題，性生活不協調致心理出現病態，以女兒作為滿足性慾之工具，被告感到可恥和不道德，並知道女兒恨他，深感懊悔。

法官指被告犯下令人髮指之罪行，被告作為X之父親，不單沒有履行父親之責任，更濫用女兒對其信任，自X於3至5歲始作為自己發洩性慾的工具，撤底摧毀X的童年。

法官斥被告自私和禽獸的行為，令X留下永久和深遠影響的烙印，令其一生充滿悲憤和羞恥。法官指X自年幼被性侵，不難想像她當時感到恐懼及無助之情況，作為女兒對父親有很大的依賴和信任，被告卻嚴重違反作為父親的責任及誠信，法庭須判以阻嚇性刑罰，考慮所有因素後，就所有控罪共判監7年。
 
案情指，X於6歲時與母親從內地來港，母親全職工作，被告無業，會從內地來港照顧X，兒子則在內地讀書，被告其後來港定居。
 
X於2019年1月向母親透露於聖誕假期時，遭被告脫去褲子，母親遂著被告搬離單位。X於2021年9月向母親表示焦慮及萌自殺念頭，母親帶同X求診精神科醫生，並診斷其患抑鬱症，X其後向醫生透露自3歲始遭被告性侵。

被告於同年10月被捕，警誡下稱「我有除佢衫褲，我自己都有除衫褲，大家無著衫親密，但我無插入去」。被告並承認因與妻子性生活不協調，遂多次性侵X以獲得性滿足。
 
X稱遭被告性侵事件發生於6歲9個月至11歲2個月期間，被告曾要求她替其手淫及口交。被告又曾舔X下體，又曾以下體於X大腿間磨擦，X感到痛楚，並想剪斷被告之下體，其中3次非禮事件發生於內地。

X指於3至5歲期間，與被告獨處時均被撫摸，每星期1至2次，次數最少達100次。被告同樣曾以下體於X大腿間磨擦，以達至性滿足，X因長期受性侵犯而致嚴重抑鬱及專注力不足。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【網戀騙案】首10月1309宗網上情緣騙走5.8億　女董事被呃「投資」1500萬
23:22 2023/01/03
【網戀騙案】首10月1309宗網上情緣騙走5.8億　女董事被呃「投資」1500萬
【猥褻暴露】尖沙咀情趣店男子試身室自瀆　店員揭發報警
今日 09:14
【猥褻暴露】尖沙咀情趣店男子試身室自瀆　店員揭發報警
【持刀斬人】粉嶺非華裔漢遭黑衣人持刀追斬　頭腳受傷送院
今日 09:45
【持刀斬人】粉嶺非華裔漢遭黑衣人持刀追斬　頭腳受傷送院
【車cam直擊】旺角醉酒漢「碰瓷」撞車碌地77圈　27歲男被捕
今日 10:39
【車cam直擊】旺角醉酒漢「碰瓷」撞車碌地77圈　27歲男被捕

你可能感興趣

【網戀騙案】首10月1309宗網上情緣騙走5.8億　女董事被呃「投資」1500萬
23:22 2023/01/03
【網戀騙案】首10月1309宗網上情緣騙走5.8億　女董事被呃「投資」1500萬
【猥褻暴露】尖沙咀情趣店男子試身室自瀆　店員揭發報警
今日 09:14
【猥褻暴露】尖沙咀情趣店男子試身室自瀆　店員揭發報警
【持刀斬人】粉嶺非華裔漢遭黑衣人持刀追斬　頭腳受傷送院
今日 09:45
【持刀斬人】粉嶺非華裔漢遭黑衣人持刀追斬　頭腳受傷送院
罪案 律師 醫生 法官 自殺 虐兒 全職 專注力不足 抑鬱症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
14:41 2023/01/03
【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
09:58 2023/01/03
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
【大劉記者會】澄清與呂麗君關係斥「燈神」蕭若元造謠　 劉鑾雄強調身家非全歸甘比
13:02 2023/01/03
【大劉記者會】澄清與呂麗君關係斥「燈神」蕭若元造謠　 劉鑾雄強調身家非全歸甘比