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【顧嘉煇逝世】樂壇教父曾經「被離世」　文化界議員蝦碌拒認錯？

社會 10:55 2023/01/04

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馬逢國失言後，沒跟顧嘉煇致歉。（資料圖片）

香港樂壇教父、殿堂級音樂家顧嘉煇今日（4日）於加拿大溫哥華離世，享年92歲。顧嘉煇作為本地殿堂級大師，身為文化界的立法會議員卻懵然不知其生活狀況，早年曾於立法會會議上，「誤報」顧嘉煇死訊，惹外界抨擊。

現任選委會界別議員的馬逢國，2016年時任功能界別「體育、演藝、文化及出版界」議員，於審議《版權修訂條例草案》發言時表示，「香港作曲家及作詞家協會當中的4,000多名會員中，包括有很出名、已經離開咗我哋嘅顧嘉煇黃霑，以至其他人都有…」

據悉當時前議員陳志全已即席糾正，指顧嘉煇健在，當年還將舉行慈善演唱會。至於顧嘉煇也曾幽默回應稱，自己正忙於籌備音樂會，當時仍健在，身處香港；可能馬逢國貴人事忙，也非常歡迎對方來看音樂會。

至於馬逢國身為事件主角，當時遭外界抨擊後，終回應事件解畫，但被指「死雞撐飯蓋」。馬事隔一日後回應稱，當時僅稱顧嘉煇「離開樂壇」，批評有人伺機炒作，回應言談之中從沒就失言致歉。

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記者：吳卓峰

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陳志全 加拿大 溫哥華 文娛藝術 演唱會 馬逢國

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