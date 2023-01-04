【家居防疫】每日開紫外光燈消毒客廳　做錯一步全家患眼疾險盲【附安全使用貼士】

▲ 每日開紫外光燈消毒客廳，做錯一步全家患眼疾險盲。（iStock圖片）

疫情下市民特別注重家居衛生，不過如果用錯方法消毒，可能會對人體造成傷害。內地一名女子早前購入一部紫外光燈，放在家中客廳每日消毒1小時，未料全家患上電光性眼炎。有醫生提醒，使用紫外光燈時要小心，否則會對眼睛和皮膚造成損傷。

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根據內地傳媒報道，浙江舟山一名趙姓女子購買了一部紫外線消毒燈，並放在客廳，每日開啟1個多小時消毒，期間家人如常在客廳活動。數天後，趙女一家開始感覺眼睛紅腫、有異物感，並伴隨流眼水、畏光、刺痛、無法睜眼等症狀，經醫生診斷後，證實為電光性眼炎，而「罪魁禍首」正是紫外線消毒燈。

醫生指出，紫外光燈放射的紫外線能量較大，如果沒有做好防護措施，容易對人體造成傷害。醫生又提醒，使用紫外光燈時，人不應留在現場，每次使用後要徹底通風30分鐘再進入現場環境，如家中有嬰幼兒和老人要謹慎使用。

男子開紫外光燈消毒3小時 雙腿燙傷眼角膜受損

過去曾發生多宗使用紫外光燈灼傷眼睛的事件。台灣網紅「Andy老爹」早前使用紫外線殺菌燈消毒房間，結果在消毒的3小時過程中，一直置身房間内沒有迴避，結果導致雙腿燙傷、眼角膜受損，須接受大面積包紮。

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消委會提醒消毒燈使用方法

消委會曾提醒市民，雖然紫外綫（UVC）具有殺菌消毒的能力，惟其消毒實際效能取決於多個因素，若使用不當或過度照射，或會對眼睛和皮膚造成傷害。

另應小心使用消毒器，任何情況下射出的紫外線不可觸及眼睛和皮膚，尤其是使用手持式的產品，使用者都須與紫外線光源保持距離、不可向光源凝視；產品亦必須放在兒童不能接觸的地方，以免小朋友把消毒器當成玩具或讓寵物接觸，以免造成意外。

另外，在使用消毒器方面，並非所有物件都適合。消毒物件表面若粗糙、有細孔、或佈有灰塵、油脂、皮膚皮屑等污染物，都會影響實際消毒效果。長時間以UVC照射塑膠、 奶咀及嬰兒玩具等產品，或會加速材質的老化，導致變形、變脆、 顏色改變等情況，另亦會使衣物、布料或皮革褪色。

台灣皮膚科醫生蔡逸姍和台灣皮膚科醫生胡怡萱曾表示，使用UVC紫消燈時，如有人在消毒現場，UVC光源會對眼睛和皮膚產生即時性傷害，包括引致光角膜炎，角膜灼傷令眼睛灼熱疼痛，嚴重者恐會短暫失明，皮膚會灼傷、曬傷、發紅、發炎，嚴重會起水泡，提醒大家，使用紫外線消毒燈時，人、寵物和植物均不能留在消毒現場。

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責任編輯：羅嘉欣