【網絡熱話】港男上水到粉嶺見綠的排長龍　轉坐紅的遭司機拒載惹熱議

▲ 港男上水到粉嶺， 見綠的排長龍轉坐紅的遭司機拒載。

大時大節不少人都有深宵排隊等的士的經驗，稍一不慎便會牽起世紀爭論。早前大除夕夜晚上水火車站，便排滿了人龍等候綠色的士，有男子疑等得不耐煩，於是便轉而上了一架紅色市區的士，要求對方載自己到粉錦公路。惟的哥卻斷而拒絕，直指乘客「搞錯」，並要求男子返回新界的士的人龍中排隊，男子聽後，則反指該批等綠的的人龍「戇居」而已，又示意紅的無權拒載。事件曝光後，即引起熱議，有網民認為法理上乘客無錯，但更多人指責乘客非常無恥。

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有司機周日（1月1日）於Facebook專頁「的士司機資訊網」上載一段35秒影片，並寫道「上水火車站，除夕夜，紅的師兄記得鎖門」，指有不少混水摸魚之人「綠的冇車拉紅的門」，並備註「片主排咗個幾鐘」。

從影片可見，正坐在的士後座的男乘客，雖打扮十分斯文，但很快便開始與的哥唇槍舌劍，見司機無意開車，便甚不禮貌問「唔上得啊？」；司機則回應「唔係，咁樣個個（乘客）咁樣我咪好唔得閒？」，示意男子離開。惟男子卻繼續駁斥到「我點知佢哋（綠色的士站排隊）戇居點解唔排（紅色的士）」司機又再無奈解釋「唔係咁樣計㗎先生，呢架話明市區的士嚟㗎嘛，新界的士㗎嘛嗰度（綠色的士）」。

男子不滿反問「市區的士唔行去粉嶺公路㗎咩？」，此時司機亦已漸失耐性指「你咁樣唔同你搞，大佬，唉」。男子聞言斥責「吓，你有無搞錯啊？」，司機炮轟男子「唔係我搞錯，係你搞錯啊大佬！大佬，人哋排咗個幾兩個鐘頭喇，你咁樣跳上嚟話去粉錦公路，你睇下人哋，綠的排晒隊」。仍然無下車打算的男子續指「排晒隊還排晒隊…」，司機卻決絕回應「咁你再排過啦下」。影片至此結束，暫未知後續情況。

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事件曝光後，不少網民均力撐的哥，批評男乘客十分自私，同「打尖」無異，「想咁樣打尖？」、「行規幾十年一直都係咁。尊重別人=尊重自己」、「極度賤格的自私的乘客」；不過，有網民則指法理上司機有涉拒載之嫌，「法理係的士輸晒！」、「個客上紅的你邊度都要去㗎喎，你行規係咁都無理由拍片當事實㗎！」、「所謂行規係用嚟規範業內人士。乘客只係畀錢買服務」、「拒載都大條道理」。

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責任編輯：羅嘉欣