【潮物速報】傳無印良品1月13日開始分兩段加價　新年加推日本傳統吉祥物福罐

▲ MUJI剛於去年12月中在澳門開設首間店舖。（圖片MUJI Facebook）

對無印良品（MUJI）相信大家非常熟悉，不用多談，無印於2021年收入大增，盈利創歷史新高，不過踏入2003新一年卻給消費者一個壞消息，就是於1月13日於日本和中國市場提高價格，當中包括大家喜歡的MUJI IDEE家居系列，既然內地都率先加價，試問香港又豈會幸免？

據今次中國內地的時裝新聞報道，是次加價分兩次進行，1月13日為服裝等產品，而2月3日則是小物，加價幅度約落在25%，原因方面主要原因是因為受原材料價格上升和日元加速貶值等因素所致，前者幾乎是每一個品牌用來加價的「藉口」，看來香港的市民已經見怪不怪和感到無奈。

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與此同時，無印良品除了剛在過去的12月中在澳門威尼斯人開設首間的專門店外，踏入新一年亦推出10款無印良品「福罐」，每一個福罐入面內藏一個源自日本不同地區生活和風俗的傳統吉祥物，各具寓意，當中的吉祥物包括來自京都市的京陶玩偶金幣兔和左賀縣的儲金達摩等，罐內更佈藏優惠券乙張，儲齊10個絕不困難，對於鍾情於日本傳統玩偶的朋友不容錯過。

記者：何偉雄