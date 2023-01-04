【著數優惠】豐澤減價迎新春門市網店同步  精選產品低至28折

▲ 即日起至1月29日期間，於豐澤全線門市或網店購買指定新年推廣產品，即贈送精美兔年限量掛飾乙張，更內附優惠券，可於下次購物時使用。(圖片由商戶提供)

兔年快將來臨，新一年想「兔氣揚眉」，添置好物迎春接福，豐澤推出招財福兔開運團，即日起至1月29日期間，門市及網店O+O線下及線上同步熱推「豐澤家電『智』齊全」新春優惠，易賞錢會員專享9大產品種類精選低至28折優惠、超人氣產品優惠、新年消費額外獎賞及新春優惠組合，以最抵價錢購入各種新年好物，開心健康旺全年。



9大產品種類精選優惠

精選9大熱賣產品類別、超過750款新年好物低至28折，當中包括Tefal Turbo Cuisine Maxi智能高速煲特價$1,698、TOSHIBA All-in-one 輕巧無線吸塵機特價$2,198、FUJIFILM Mini LiPlay 即影即有相機特價$1,280、Colgate光感白LED藍光美白牙齒套裝 (Anson Lo特別版)特價$599等。

超人氣產品優惠

新年當然少不了大掃除，豐澤貼心推出人氣產品優惠，包括各種執屋大掃除必備家電，為去舊迎新做好準備。優惠更涵蓋各種炮製應節食品廚電，以得心應手地準備團年飯，喜慶洋洋地大快朵頤。當中包括PHILIPS All-in-One 智能萬用鍋特價$1,758、TOSHIBA 23公升微波蒸焗爐特價$2,700等。

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門市網店同步 送新年消費額外獎賞

即日起至1月29日期間，於豐澤全線門市或網店購買指定新年推廣產品，即贈送精美兔年限量掛飾乙張，更內附優惠券，可於下次購物時使用。另購買新年精選產品滿$5,000，更可獲贈電影禮券乙張。

在推廣期內，豐澤貼心推出吉祥多寶新春優惠組合，「開運精選」與「豐足精選」產品配搭只需$998，由個人護理、電子美容，到家電、廚具用品，一次過以超抵價錢選購心頭好。(開運精選適用於門市及網店；豐足精選只適用於門市。)

記者︰劉妙賢

