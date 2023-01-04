【COLLAR成員】COLLAR成軍1周年出新歌　組合重新出發網民為So Ching打氣

▲ COLLAR將於成軍一周年推出新歌！

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）組成的COLLAR，將於1月12日迎接成軍一周年。

So Ching在1月1日《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》終於復工，亦是自MIRROR演唱會7月發生嚴重事意外後，COLLAR全員首次合體，令樂迷相當感動。

芯駖在叱咤後台訪問中表示COLLAR出道一周年當日會有慶祝活動，芯駖更激動落淚：「因為我呢排都好忙，大家都好攰，覺得大家都好厲害，同埋好多謝fans等我哋咁耐。」

在1月3日晚上，COLLAR官方IG就公開新團歌《The Bright Side》的預告，其中，So Ching的預告片更獲超過1200則留言。

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▲ 《The Bright Side》

推出新團歌

在成軍一周年的大日子中，COLLAR會推出新歌《The Bright Side》。在預告當中所見，8位成員以白色仙氣服飾示人，歌曲也似乎是慢歌。

COLLAR繼2022年7月15日推出歌曲《OFF/ON》後，相隔近半年後再推出歌曲，一眾粉絲也留言表示相當期待。

一頭黑髮的So Ching回歸COLLAR，與好姊妹一同並肩作戰，粉絲、網民在預告帖文下留言替她打氣，「So ching 辛苦妳了 支持你每個決定,發光發亮」、「好感動見到你咁堅強，你要加油，好多人都好愛你」、「充滿故事同期盼的眼神」。

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女團的一周年

COLLAR 8位成員由《全民造星V》出道，在完成《造星V》決賽不久就被安排成軍出道，於2022年1月12日的出道發布會中演唱出道曲《Call My Name!》，網上直播最高一度多達7.6萬人觀看。當時更預告COLLAR將於2022年3月底舉行演唱會。

COLLAR後來推出歌曲《Call My Name!》（COLLAR214 Ver.）、《Never-never Land》、《Gotta Go!》、《OFF/ON》，為樂迷帶來多元化的女團歌曲。

各成員也接拍了不同的廣告，在社交平台上也獲得一定的關注度。她們也在5月推出團綜《我哋係COLLAR》。

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COLLAR全員登叱咤

可惜，在MIRROR去年7月28日紅館演唱會中，So Ching舞蹈員男友李啟言（阿Mo）受重傷，曾留醫伊利沙伯醫院ICU，一直待在醫院照顧阿Mo，並不時更新IG限時動態訴心聲。

在So Ching照顧男友的同時，COLLAR曾在MIRROR演唱會事故發生後，在缺少So Ching下，以7人姿態現身商台903接受《叱吒樂壇》謝茜嘉訪問、出席代言品牌活動。

So Ching尚未歸隊期間，網民對於她是否退團議論紛紛。COLLAR經理人戴穎（Wing）在社交平台發文交代，並指：「我們都不會給予Soching任何壓力 尊重她每一個決定 一切亦會以Mo的健康為先 COLLAR永遠在守候著 直至她成為自在的自己 這是我們團隊和7位成員的共識」。

直至剛過去的叱咤頒獎禮上，COLLAR 8位成員再次齊人亮相，各人賣力的演唱獲得全場的掌聲，更證明So Ching已經準備好自己了！

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