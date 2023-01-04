  • 18°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 13:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【警司被控】涉3度非禮女子危駕及襲擊　警司被控7罪准保釋候訊

社會 11:51 2023/01/04

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

被告陸振中被控非禮及危駕等7罪，准保釋候訊。（陳曉欣攝）

時任沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉於粉嶺一熟食中心殘廁內3度非禮1名女子，1個月後另涉於停車場危險駕駛及襲擊1名女子和兩名男子。涉案警司被控非禮、危險駕駛、襲擊致造成身體傷害等7罪，今（4日）於粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2月15日再訊，待控方準備轉介至區域法院的文件，被告准保釋候訊。

被告陸振中（43歲，報稱警察），現已停職，被控3項猥褻侵犯罪、1項危險駕駛罪、1項襲擊致造成身體傷害罪、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及1項普通襲擊罪。控罪指，陸在2022年6月22日及23日，三度在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間內，猥褻侵犯女子X。

陸另被控於同年7月15日危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊。控罪指，陸在粉嶺一停車場危險駕駛1輛私家車，及在同日同地襲擊女子X，因而對女子X造成身體傷害；意圖使男子蔡文浩身體受嚴重傷害，而非法及惡意嚴重傷害蔡文浩及襲擊男子賴文顯。

控方申請被告暫時毋須答辯，待準備轉介至區域法院的文件，裁判官將案押後至2月15日再訊，被告准以5,000元保釋，其間不得接觸控方證人，不得離港及須每周到警署報到1次。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【持刀斬人】粉嶺非華裔漢遭黑衣人持刀追斬　頭腳受傷送院
今日 09:45
【持刀斬人】粉嶺非華裔漢遭黑衣人持刀追斬　頭腳受傷送院
【車cam直擊】旺角醉酒漢「碰瓷」撞車碌地77圈　27歲男被捕
今日 10:39
【車cam直擊】旺角醉酒漢「碰瓷」撞車碌地77圈　27歲男被捕
【父親判囚】裝修工性侵女兒囚7年　官斥禽獸行為以女兒作洩慾工具
今日 10:48
【父親判囚】裝修工性侵女兒囚7年　官斥禽獸行為以女兒作洩慾工具

你可能感興趣

【持刀斬人】粉嶺非華裔漢遭黑衣人持刀追斬　頭腳受傷送院
今日 09:45
【持刀斬人】粉嶺非華裔漢遭黑衣人持刀追斬　頭腳受傷送院
【車cam直擊】旺角醉酒漢「碰瓷」撞車碌地77圈　27歲男被捕
今日 10:39
【車cam直擊】旺角醉酒漢「碰瓷」撞車碌地77圈　27歲男被捕
【父親判囚】裝修工性侵女兒囚7年　官斥禽獸行為以女兒作洩慾工具
今日 10:48
【父親判囚】裝修工性侵女兒囚7年　官斥禽獸行為以女兒作洩慾工具
罪案 街市 危險駕駛 沙頭角 粉嶺

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
14:41 2023/01/03
【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
09:58 2023/01/03
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
【大劉記者會】澄清與呂麗君關係斥「燈神」蕭若元造謠　 劉鑾雄強調身家非全歸甘比
13:02 2023/01/03
【大劉記者會】澄清與呂麗君關係斥「燈神」蕭若元造謠　 劉鑾雄強調身家非全歸甘比