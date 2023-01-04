【警司被控】涉3度非禮女子危駕及襲擊　警司被控7罪准保釋候訊

▲ 被告陸振中被控非禮及危駕等7罪，准保釋候訊。（陳曉欣攝）

時任沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉於粉嶺一熟食中心殘廁內3度非禮1名女子，1個月後另涉於停車場危險駕駛及襲擊1名女子和兩名男子。涉案警司被控非禮、危險駕駛、襲擊致造成身體傷害等7罪，今（4日）於粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2月15日再訊，待控方準備轉介至區域法院的文件，被告准保釋候訊。

被告陸振中（43歲，報稱警察），現已停職，被控3項猥褻侵犯罪、1項危險駕駛罪、1項襲擊致造成身體傷害罪、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及1項普通襲擊罪。控罪指，陸在2022年6月22日及23日，三度在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間內，猥褻侵犯女子X。

陸另被控於同年7月15日危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊。控罪指，陸在粉嶺一停車場危險駕駛1輛私家車，及在同日同地襲擊女子X，因而對女子X造成身體傷害；意圖使男子蔡文浩身體受嚴重傷害，而非法及惡意嚴重傷害蔡文浩及襲擊男子賴文顯。

控方申請被告暫時毋須答辯，待準備轉介至區域法院的文件，裁判官將案押後至2月15日再訊，被告准以5,000元保釋，其間不得接觸控方證人，不得離港及須每周到警署報到1次。

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記者：陳曉欣