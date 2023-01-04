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【顧嘉煇逝世】邀歌手獻唱主題曲去到幾盡？　顧嘉煇須面對人生最怕一件事

社會 12:08 2023/01/04

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（資料圖片）

香港殿堂級音樂家顧嘉煇今日（4日）傳出消息，昨日（3日）於加拿大溫哥華離世，享年92歲。不少圈中人悼念顧嘉煇，當中港台前節目主持曾智華也致意，曾憶述跟顧嘉煇以往的相處點滴，當中包括邀請歌手關正傑主唱《一點燭光》的經過。

曾智華稱，80年代本地樂壇競爭大，百花齊放。舉行大型活動若要增加聲勢，其中一招是創作一首家傳戶曉的主題曲。1981年一次《香港國際傷殘人士年》活動，由顧嘉煇負責部署一首必爆主題曲，當年找來陳秋霞作曲，鄭國江填詞，寫起《一點燭光》，可是不少巨星如羅文、鄭少秋、甄妮、徐小鳳，形象不合，顧嘉煇當時就想起一人。

論氣質，論聲線，一致公認非由關正傑（ Michael）出馬不可。曾智華也相信，由佢演繹，爆硬。顧嘉煇於是出馬邀請關正傑，可是關對名利並不熱衷，要請他出山，難道非常高。

終於，關正傑拋出一個條件，「Raymond（顧嘉煇洋名），咁啦，我明天出海玩風帆，你跟埋去，一邊揚帆出海一邊解釋歌曲、歌詞及整個活動意義啦，好冇？」

可是曾智華憶述，這事使顧嘉煇通宵失眠。因他天生忌水，完全不擅泳，游泳池都唔敢試，更何況揚帆出海咁「危險」？極度擔心一個唔覺意墮海，死梗！

不過當年圈內人工作，曾智華形容人人都是「拼命三郎」，個個「以目標為結果」，一定頂硬上。結果這種精神，不知成就了多少未為人知的「不可能的任務」。終於，關正傑有感顧嘉煇搵命博，形容「寧願嚇到瀨尿都上船」，於是，應承唱《一點燭光》。

顧嘉煇還擅於作曲、編曲以及指揮，曾經先後栽培過不少歌星。他與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一。他寫下了多首膾炙人口的代表作，例如《啼笑因緣》、《田園春夢》、《狂潮》、《心有千千結》、《近代豪俠傳》、《陸小鳳》、《家變》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《網中人》、《京華春夢》、《輪流轉》、《上海灘》、《倆忘煙水裏》、《萬水千山縱橫》、《今晚夜》、《忘盡心中情》等等。

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記者：吳卓峰

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