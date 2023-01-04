【街市買餸】港媽街市付$500買魚被當$100　檔主拒找贖街坊教一招自保

▲ 去街市盡量唔好俾大鈔喇！

街市買餸找續要留心，有港媽在Facebook群組發文指，日前到黃大仙的街市買魚以500元紙鈔付款，卻被檔主當成100元而拒絕找續，最終損失了400元，港媽拍下魚檔的照片放上網嬲爆洩憤，而街坊就獻計教如何自保。

最新影片推介:

一名女網民在Facebook群組黃大仙區友發帖，稱本周一（2日）早上光顧黃大仙大成街街市一個魚檔，以138元購買3片三文魚，她給予檔主538元，然而對方認定只收取事主138元、沒有收過500元紙鈔，因此拒絕找回400元。

事主憶述當時於魚檔等了很久，等其他客人走晒先到她，她站在原地等找錢，而檔主還問她發生何事。 事主強調等找錢$400，但檔主堅稱冇收過$500「我銀包有三張$500，當時拎咗一張俾佢剩番兩張。點知條友死口唔認收咗。」

有網友提議事主應該報警而不是放上網，而事主就表示。「係想借一個平台呻吓，提醒吓，不喜勿插。新一年就遇到不老實魚檔。」

網民看後引發熱議，有人指買餸如用大鈔應該揚聲「次次大嗌500」、「一定要講你俾500蚊架，有時手忙腳亂會唔留意到。」、「先小人後君子我多數500蚊會喺超市或者7-11先用嘅~因為聽過太多街市唔找錢！」

點擊下圖看網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳